به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نمایندگان این سازمان در اختتامیه و نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی مربوط به مسئولیت اجتماعی حضور یافتند. آن‌ها همچنین گزارش عملکرد حوزه روابط عمومی و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی خود را ارائه دادند. این فرصت فراهم شد تا با دیگر دستگاه‌ها و نهادها در زمینه شیوه‌های نوین مسئولیت اجتماعی تبادل نظر داشته باشند.

هوشمند سفیدی، دبیر جشنواره و رئیس خانه روابط عمومی ایران، در سخنانی بر اهمیت مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت:

«مسئولیت اجتماعی علاوه بر ایجاد اعتماد و مشروعیت برای سازمان‌ها، امکان پاسخگویی شفاف به ذی‌نفعان، برقراری ارتباط مستمر با مخاطبان و نشان دادن ارزش واقعی دغدغه‌های مردم را فراهم می‌کند.»

وی افزود: «روابط عمومی بهترین مسیر برای تحقق مسئولیت اجتماعی است و این دو مفهوم، در واقع مکمل یکدیگرند.»

دکتر علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیز با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در توسعه پایدار اظهار داشت:

«اجرای صحیح مسئولیت اجتماعی می‌تواند زمینه تحقق بسیاری از ارزش‌های حکمرانی خوب را فراهم کند و جامعه را در برابر چالش‌ها و مخاطرات حمایت کند.»

او افزود: «روابط عمومی‌ها با ایفای دقیق این مسئولیت، مشارکت اجتماعی را افزایش داده و در حل مسائل به سازمان‌ها یاری می‌رسانند. وجود روابط عمومی‌های توانمند به معنای شفافیت بیشتر عملکرد سازمان‌ها، ارتقای اعتماد عمومی و همراهی مردم در مسیر توسعه است.»

در پایان مراسم، از روابط عمومی‌های نمونه در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تقدیر شد. رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند نیز به پاس تلاش‌ها و اقدامات مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، لوح تقدیر و تندیس دریافت کردند.

جشنواره ملی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی هرساله با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و تشویق سازمان‌ها به ایفای نقش مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی جامعه برگزار می‌شود.

