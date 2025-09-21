خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختتامیه پنجمین جشنواره مسئولیت‌های اجتماعی در کتابخانه ملی برگزار شد

اختتامیه پنجمین جشنواره مسئولیت‌های اجتماعی در کتابخانه ملی برگزار شد
کد خبر : 1688969
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره مسئولیت‌های اجتماعی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان روابط عمومی، مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی برگزار شد و نشان عالی مسئولیت اجتماعی به ۳۰ سازمان و شرکت اعطا شد. این مراسم در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نمایندگان این سازمان در اختتامیه و نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی مربوط به مسئولیت اجتماعی حضور یافتند. آن‌ها همچنین گزارش عملکرد حوزه روابط عمومی و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی خود را ارائه دادند. این فرصت فراهم شد تا با دیگر دستگاه‌ها و نهادها در زمینه شیوه‌های نوین مسئولیت اجتماعی تبادل نظر داشته باشند.

هوشمند سفیدی، دبیر جشنواره و رئیس خانه روابط عمومی ایران، در سخنانی بر اهمیت مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت:
«مسئولیت اجتماعی علاوه بر ایجاد اعتماد و مشروعیت برای سازمان‌ها، امکان پاسخگویی شفاف به ذی‌نفعان، برقراری ارتباط مستمر با مخاطبان و نشان دادن ارزش واقعی دغدغه‌های مردم را فراهم می‌کند.»
وی افزود: «روابط عمومی بهترین مسیر برای تحقق مسئولیت اجتماعی است و این دو مفهوم، در واقع مکمل یکدیگرند.»

دکتر علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیز با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در توسعه پایدار اظهار داشت:
«اجرای صحیح مسئولیت اجتماعی می‌تواند زمینه تحقق بسیاری از ارزش‌های حکمرانی خوب را فراهم کند و جامعه را در برابر چالش‌ها و مخاطرات حمایت کند.»
او افزود: «روابط عمومی‌ها با ایفای دقیق این مسئولیت، مشارکت اجتماعی را افزایش داده و در حل مسائل به سازمان‌ها یاری می‌رسانند. وجود روابط عمومی‌های توانمند به معنای شفافیت بیشتر عملکرد سازمان‌ها، ارتقای اعتماد عمومی و همراهی مردم در مسیر توسعه است.»

در پایان مراسم، از روابط عمومی‌های نمونه در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تقدیر شد. رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند نیز به پاس تلاش‌ها و اقدامات مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، لوح تقدیر و تندیس دریافت کردند.

جشنواره ملی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی هرساله با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و تشویق سازمان‌ها به ایفای نقش مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی جامعه برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی