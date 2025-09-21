احداث مرکز خیریه درمانی توسط پروفسور لفتوی در خرمشهر
پروفسور لفتوی، متخصص برجسته پیوند اعضا، در حال احداث مرکز خیریه درمانی در خرمشهر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این پزشک خیر در حال تکمیل مرکز خیریه درمانی در منطقه محرزی خرمشهر است که به گفته او، هدف اصلی آن ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی رایگان یا کمهزینه به مردم شریف خرمشهر و مناطق همجوار بهویژه اقشار کمبرخوردار است.
شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر در دیداری با قدردانی از اقدامات ارزشمند پروفسور لفتوی اظهار کرد: احداث این مرکز نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی شهرستان محسوب میشود. توجه به مناطق مرزی و محروم وظیفهای انسانی و ملی است و امیدواریم این حرکت، انگیزهای برای توسعه بیشتر زیرساختهای درمانی در خرمشهر باشد.
پروفسور لفتوی نیز با تأکید بر رسالت انسانی خود در خدمت به مردم گفت: باور دارم هر اقدامی در جهت ارتقای سلامت عمومی، سرمایهای ماندگار برای آینده کشور است و این مرکز خیریه میتواند نقشی مؤثر در کاهش مشکلات درمانی اقشار نیازمند ایفاء کند.