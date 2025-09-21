بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از روستاهای محدوده

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل این سازمان به همراه معاون عمرانی و زیربنایی، از چند روستای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی بازدید کرد. این بازدید در راستای سیاست‌های سازمان مبنی بر توسعه پایدار روستایی، ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی در روستاهای محدوده منطقه انجام شد.

در جریان این بازدید، مدیرعامل سازمان با حضور در جمع شوراها، دهیاران و مسئولین محلی، از نزدیک در جریان مسائل، نیازها و مطالبات مردم روستاها قرار گرفت و گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای با اهالی و نمایندگان محلی صورت گرفت. وی با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در روند توسعه، اظهار داشت: «توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم به عنوان صاحبان اصلی منطقه در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها نقش‌آفرین باشند. هدف ما در سازمان، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است.»

در ادامه این بازدید میدانی، شوراها و دهیاران روستاها به بیان مشکلات و نیازهای اولویت‌دار حوزه‌های مختلف از جمله راه‌سازی و بهسازی معابر، ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی وورزشی، بهبود خدمات رفاهی و بهداشتی، ساماندهی فضاهای عمومی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری روستایی پرداختند.

در جریان این بازدید، برخی طرح‌های در حال اجرا و پروژه‌های عمرانی روستاها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شوراهای محلی، روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود.

