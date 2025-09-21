خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف نظارت بر توسعه و عمران روستایی صورت گرفت:

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از روستاهای محدوده

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از روستاهای محدوده
کد خبر : 1688959
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه معاون عمرانی و زیربنایی، از چند روستای واقع در محدوده این منطقه بازدید کرد. این بازدید در راستای سیاست‌های سازمان مبنی بر توسعه پایدار روستایی، ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی در روستاهای محدوده منطقه انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل این سازمان به همراه معاون عمرانی و زیربنایی، از چند روستای واقع در محدوده منطقه آزاد انزلی بازدید کرد. این بازدید در راستای سیاست‌های سازمان مبنی بر توسعه پایدار روستایی، ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی در روستاهای محدوده منطقه انجام شد.

در جریان این بازدید، مدیرعامل سازمان با حضور در جمع شوراها، دهیاران و مسئولین محلی، از نزدیک در جریان مسائل، نیازها و مطالبات مردم روستاها قرار گرفت و گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای با اهالی و نمایندگان محلی صورت گرفت. وی با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در روند توسعه، اظهار داشت: «توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم به عنوان صاحبان اصلی منطقه در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها نقش‌آفرین باشند. هدف ما در سازمان، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است.»

در ادامه این بازدید میدانی، شوراها و دهیاران روستاها به بیان مشکلات و نیازهای اولویت‌دار حوزه‌های مختلف از جمله راه‌سازی و بهسازی معابر، ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی وورزشی، بهبود خدمات رفاهی و بهداشتی، ساماندهی فضاهای عمومی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری روستایی  پرداختند.

در جریان این بازدید، برخی طرح‌های در حال اجرا و پروژه‌های عمرانی روستاها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شوراهای محلی، روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی