به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، آیین اختتامیه جشنواره ادبی و هنری «درختان رشید» با حضور جمعی از اندیشمندان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان برجسته کشور در سالن استاد ابتهاج منطقه آزاد انزلی برگزار شد. این جشنواره با هدف اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات و هنر در ترویج ارزش‌های طبیعی و ملی برگزار گردید.

بنابراین گزارش، در این مراسم پس از سخنرانی‌ها و برنامه‌های ویژه، هیئت داوران بخش‌های مختلف جشنواره آثار رسیده را ارزیابی و نفرات برگزیده را معرفی کردند.

بخش داستان کوتاه

داوران: آقای مهدی دلگرم، آقای میرعمادالدین فیاضی، خانم سمیه سلیمانی

تقدیر: خانم فاطمه حسینی (آیینه)، خانم یکتا رحمتی (درختان ایستاده می‌میرند)، خانم محدثه ملکی (پر سیاووشان)

نفر دوم: خانم طاهره مشایخ (ردپای سیاگالش)

نفر اول: آقای عزیزالله محمدپور (یا ضامن آهو)

بخش نامه

تقدیر: خانم حمیده عاشورنیا (نامه تسلا)

بخش شعر کلاسیک

داوران: آقای اسماعیل حبیبی، آقای ستار جانعلی‌پور، آقای سعید فرج‌پور

رتبه سوم مشترک: آقای محمد دانش‌فر (نام بلند)، خانم صامره حبیبی (لبخند سبز)

رتبه دوم: آقای قاسم بای (پای جنگل)

رتبه اول: خانم نجمه پورملکی (ربابه)

بخش شعر سپید

تقدیر: آقای محمدحسین صفری (آبستن بهار)، آقای یوسف علی‌پور (خاطره سرخ)

تقدیر ویژه: آقای رضا کرمی (ریشه درگیر)، آقای امیر رسولی (پس از تو نام درختان رشید غفاری است)، آقای ناصر دوستی (داستان دو درخت)، خانم سمیه نظری (برای طبیعت)، خانم فرزانه قربانی (سپیدار رشید)، خانم مرضیه رحیم (مرد نامی جنگل)

بخش شعر کودک

داوران: آقای شاهین رهنما، آقای احمد خدا‌دوست، آقای علی‌اصغر نصرتی

تقدیر: خانم سکینه پای‌رنج (سایه‌ای که کم شد)، خانم زهرا شفیعی (محیط‌بان)، خانم مرضیه تاجری (جنگلبان)

بخش کاریکلماتور

داوران: آقای محمد پرحلم، آقای ناصر امیرگل، آقای کیوان سلحشور

تقدیر: آقای قاسم کلهر، آقای قاسم بای، آقای علیرضا اسدی‌نژاد، آقای میثم زارع

رتبه اول: خانم دنیا اسکندرزاده

بخش نماهنگ

تقدیر: آقای علی حاج‌بابایی (سوزه نغم)

بخش نقاشی

برگزیده: خانم نیلیا سادات میررضایی

بخش پوستر

تقدیر: آقای محمدجواد پردخته

بخش کاریکاتور

برگزیده: خانم یلدا هاشمی‌نژاد

گفتنی است؛ در پایان این آیین باشکوه، از برگزیدگان جشنواره با اهدای لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.

