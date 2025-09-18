بهره مندی فعالان اقتصادی کیش از معافیتهای مالیاتی با اخذ مجوز فعالیت
کارگروه امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش بر اخذ مجوز فعالیت اقتصادی و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص حقیقی جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی مناطق آزاد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پنجمین نشست کارگروه امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش به ریاست مسعود نیک افروز معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و با حضور اعضای کارگروه، چهارشنبه ۲۶ شهریور در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
این کارگروه که حدود یک سال از آغاز فعالیت آن میگذرد، مأموریت دارد مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی در جزیره را بررسی و ضمن اتخاذ تصمیمات مقتضی، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات آنان را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مراجع بالادستی ارائه کند.
در نشست اخیر، موضوعاتی همچون اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، الزامات ثبت الکترونیکی صورتحسابها در سامانه پایانههای فروشگاهی، معافیت مالیات بر حقوق شاغلان در منطقه و معافیت شرکتهای تولیدی-صنعتی از فروش کالا و خدمات در خارج از منطقه آزاد بررسی شد.
با این حال، محوریترین موضوع جلسه، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بود. طبق این تبصره، صاحبان مشاغل با درآمد کمتر از سقف تعیینشده میتوانند بدون ارائه اظهارنامه، مالیات خود را بهصورت مقطوع یا توافقی پرداخت کنند؛ اقدامی که به کاهش بروکراسی و تسهیل امور مالیاتی کسبوکارهای کوچک و متوسط کمک میکند.
اعضای کارگروه در پایان نشست بر ضرورت اخذ مجوز فعالیت اقتصادی و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص حقیقی تا پایان شهریورماه جهت بهره مندی از ظرفیت ایجاد شده تاکید کردند.