اردوی آماده سازی تیم ملی پدل بانوان ایران در کیش
اردوی تیم ملی پدل بانوان ایران برای آمادهسازی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا در جزیره کیش درحال برگزاریست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرمربی تیم ملی پدل بانوان ایران درباره انتخاب محل اردو گفت: جزیره کیش به دلیل شرایط آبوهوایی و ویژگی های زمینهای پدل، نزدیکترین موقعیت به شرایط مسابقات قطر است. این رقابتها نخستین دوره قهرمانی آسیا است که تیم ملی پدل بانوان ایران در آن شرکت میکند.
وی با بیان اینکه شرایط برگزاری اردو در کیش بسیار مثبت بوده است، ادامه داد: از روز نخست حضور در جزیره، شاهد میزبانی شایسته و مدیریت مطلوب اردو بودیم و این موضوع باعث شد بازیکنان کمترین فشار تمرینی را تجربه کنند. این مسئله در کیفیت عملکرد آنها در مسابقات تأثیر بسزایی دارد. چراکه سرعت توپ در تهران بالاتر است و زمینها شرایط مشابهی با مسابقات قطر ندارند، در حالیکه زمینهای کیش کاملاً نزدیک به شرایط مسابقات است.
وی درخصوص نحوه انتخاب بازیکنان تیم ملی نیز افزود: ۱۵ بازیکن بر اساس رنکینگ کشوری به یک اردوی سه روزه در مجموعه انقلاب دعوت شدند و پس از جمعبندی نظرات فنی، ۸ بازیکن بهعنوان نفرات اصلی انتخاب شدند که شامل ۶ بازیکن اصلی و ۲ بازیکن ذخیره هستند.
صحابه فرد با اشاره به روند پیشرفت پدل در کشور اظهار داشت : این رشته در ایران به سرعت در حال توسعه است و در شهرهای مختلف زمینهای متعددی احداث شده که باعث گرایش بسیاری از ورزشکاران و علاقهمندان به پدل شده است. جزیره کیش نیز از زمان آغاز فعالیت این رشته، همکاری گستردهای با انجمن پدل داشته و امکانات مناسبی در اختیار ما قرار داده است تا پیش از مسابقات در شرایطی مشابه با رقابتهای اصلی تمرین کنیم.
سرمربی تیم ملی پدل بانوان ایران درباره چشمانداز تیم گفت: تمام تلاش خود را میکنیم تا پرچم ایران را در این مسابقات بالا ببریم.
صحابه فرد درپایان درباره وضعیت بانوان ورزشکار در جزیره کیش اظهار داشت: در سالهای اخیر فعالیتهای ورزشی بانوان در کیش افزایش چشمگیری داشته و این روند بسیار امیدوارکننده است. توسعه زیرساختها و حمایتهای صورتگرفته موجب خواهد شد نهتنها پدل بلکه سایر رشتههای ورزشی نیز در این جزیره رونق بیشتری پیدا کنند.