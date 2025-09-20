سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به منطقه آزاد ارس/ بازدید از کریدور ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هیأتی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز وارد تبریز شدند.

این هیأت بلندپایه که به منظور سفر کاری به منطقه آزاد ارس عازم شمالغرب کشور شده، در فرودگاه تبریز مورد استقبال بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و هادی مقدم زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس قرار گرفت.

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، این هیأت بلافاصله پس از حضور در تبریز به سوی منطقه آزاد ارس حرکت کرد.

برنامه اصلی بازدیدها و جلسات تخصصی این هیأت پارلمانی، فردا پنج شنبه در منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد. در این برنامه اعضای کمیسیون عمران مجلس علاوه بر اینکه از ظرفیت‌ها و پروژه‌های زیربنایی، لجستیکی، جاده‌ای و ریلی این منطقه استراتژیک و به صورت ویژه محور کلاله و کریدور بین‌المللی ارس بازدید خواهند کرد؛ در جلسه‌ای با مسئولان ملی و استانی حاضر خواهند شد تا راهکارهای تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مواصلاتی این منطقه استراتژیک را مورد بررسی قرار دهند.

این کمیسیون پارلمانی با همراهی هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و جبار علی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های چندوجهی منطقه آزاد ارس را از نزدیک رصد خواهند کرد.

