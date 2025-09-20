خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به منطقه آزاد ارس/ بازدید از کریدور ارس

سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به منطقه آزاد ارس/ بازدید از کریدور ارس
کد خبر : 1688438
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،شامگاه امروز چهارشنبه با استقبال استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، وارد تبریز شدند تا سفر کاری خود به منطقه آزاد ارس را آغاز کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هیأتی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران  مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز وارد تبریز شدند.

این هیأت بلندپایه که به منظور سفر کاری به منطقه آزاد ارس عازم شمالغرب کشور شده، در فرودگاه تبریز مورد استقبال بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و هادی مقدم زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس قرار گرفت.

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، این هیأت بلافاصله پس از حضور در تبریز به سوی منطقه آزاد ارس حرکت کرد.

برنامه اصلی بازدیدها و جلسات تخصصی این هیأت پارلمانی، فردا پنج شنبه در منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد. در این برنامه  اعضای کمیسیون عمران مجلس علاوه بر اینکه از ظرفیت‌ها و پروژه‌های زیربنایی، لجستیکی، جاده‌ای و ریلی این منطقه استراتژیک و به صورت ویژه محور کلاله و کریدور بین‌المللی ارس بازدید خواهند کرد؛ در جلسه‌ای با مسئولان ملی و استانی حاضر خواهند شد تا راهکارهای تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مواصلاتی این منطقه استراتژیک را مورد بررسی قرار دهند. 

این کمیسیون پارلمانی با همراهی هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و جبار علی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های چندوجهی منطقه آزاد ارس را از نزدیک رصد خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی