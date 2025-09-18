به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این برنامه پاکسازی که در ژئوسایت زیبا و دیدنی شَلَلی دره‌سی انجام گرفت، به همت اداره ژئوپارک جهانی یونسکو ارسو با مشارکت گسترده و ارزشمند مدیریت محیط زیست، مدیریت شهری و روستایی و مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس، اداره بهداشت و درمان شهرستان جلفا، جمعیت هلال احمر، گروه‌های مردمی و انجمن‌های زیست‌محیطی برگزار شد.

طی این برنامه شرکت‌کنندگان با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست به پاکسازی محیط ژئوسایت شللی دره‌سی و حاشیه آن از انواع زباله‌ها و پسماندها پرداختند.

رئیس اداره ژئوپارک جهانی ارس در حاشیه این مراسم با اشاره به مأموریت این اداره اظهار داشت: حفظ ژئوپارک تنها به نگهداری از سنگ‌ها و کوه‌ها محدود نمی‌شود بلکه حفاظت از تمامی اکوسیستم، فرهنگ بومی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی را در بر می‌گیرد.

میثم نجف زاده اضافه کرد: برگزاری چنین پویش‌هایی گامی اساسی در راستای افزایش مشارکت جوامع محلی، آموزش همگانی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت جمعی است که دقیقاً مطابق با استانداردها و قوانین یونسکو برای ژئوپارک‌های جهانی است.

نجف زاده افزود: این اقدام نه تنها به زیباسازی این میراث زمین‌شناختی کم‌نظیر کمک می کند بلکه درس عملی در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به حفظ موهبات طبیعی است.

وی در ادامه به دیگر اقدامات اداره ژئوپارک در طول سال اشاره کرد و افزود: از جمله برنامه‌های مستمر ما می‌توان به برگزاری تورهای آموزشی-تفریحی برای دانش‌آموزان و دانشجویان و گردشگران، نصب تابلوهای تفسیری و راهنمای جامع در ژئوسایت‌ها، اجرای کارگاه‌های آموزشی برای راهنمایان محلی و بومی، برگزاری جشنواره های حوزه ژئوپارک ها و مستندسازی دقیق ژئوسایت‌ها جهت حفظ این میراث بی‌نظیر برای نسل‌های آینده اشاره نمود.

شایان ذکر است ژئوپارک ارس با ۳۱ ژئوسایت پس از تأیید شورای عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو، در سال ۲۰۲۳ در شورای اجرایی یونسکو به تصویب رسیده و به جمع خانواده‌ ژئوپارک‌های جهانی یونسکو ملحق شده است. در حال حاضر ۱۹۵ ژئوپارک در ۴۴ کشور وجود دارند و کشورمان با داشتن ۳ ژئوپارک ثبت شده جهانی (قشم، ارس و طبس) در زمره کشورهای پیشرو در این عرصه مهم قرار دارد.

انتهای پیام/