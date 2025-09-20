نشست بررسی مسائل و موانع فعالان گردشگری با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد
نشست بررسی مشکلات و موانع کاری فعالان جامعه گردشگری با حضور مدیرعامل و جمعی از فعالان حوزه گردشگری منطقه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فعالان گردشگری ضمن تشریح ظرفیتها و فرصتهای موجود در منطقه، به بیان مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی فعالیتهای گردشگری پرداختند و پیشنهادات و دیدگاههای خود در زمینه بهبود روندها، توسعه خدمات و تقویت زیرساختها را مطرح کردند.
در ادامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر جایگاه محوری گردشگری در برنامههای توسعهای این منطقه، اظهار داشت: «سیاست اصلی سازمان در حوزه گردشگری، تسهیل فعالیتها و حمایت از سرمایهگذاران و فعالان این عرصه است و تلاش میکنیم موانع موجود را با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد برطرف سازیم.»
وی با اشاره به اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی در رونق گردشگری منطقه افزود: «رشد و توسعه گردشگری تنها با همکاری و همافزایی فعالان این صنعت امکانپذیر است و سازمان منطقه آزاد انزلی آماده است تا در چارچوب قوانین، بسترهای لازم را برای ارتقای خدمات و جذب بیشتر گردشگران فراهم آورد.»
این نشست با هدف تقویت تعامل دوسویه میان سازمان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و مقرر گردید جمعبندی مباحث مطروحه در دستور کار هیئت مدیره جامعه گردشگری قرار گیرد تا اقدامات عملی در جهت رفع مشکلات و تسهیل روند فعالیت فعالان گردشگری منطقه انجام پذیرد.