با پیگیری نماینده مرند و جلفا و مدیرعامل منطقه آزاد ارس؛

با پیگیری و درخواست نماینده مرند و جلفا و مدیرعامل منطقه آزاد ارس، ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل جاده مرند-جلفا تخصیص یافت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر راه، اعضای کمیسیون عمران مجلس، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، مدیرعامل راه اهن کشور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در محل سالن اجلاس سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به عملکرد مثبت مدیرعامل این سازمان از تخصیص فوری ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل محور مرند- جلفا و ارتقای فوری شبکه ریلی فرسوده این منطقه خبرداد.

دکتر رضایی کوچی، در این نشست مشترک که به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، بر لزوم اجرای کامل قوانین مربوط به مناطق آزاد و تقویت زیرساخت‌های حیاتی این منطقه تأکید کرد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه علیرغم تصریح ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در بیشتر موارد به این قانون که ناظر بر حمایت از مناطق آزاد است تمکین نکرده‌اند.

کوچی افزود: هدف قانون‌گذار از ایجاد مناطق آزاد، ایجاد تحرک اقتصادی است که محقق نمی‌شود مگر با همکاری تمامی نهادها.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس را مدیر شایسته‌ای خواند که کارها و فعالیت های ارزشمندی در منطقه انجام داده است.

وی با اشاره به وجود مرزهای طولانی کشور گفت: بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر نوار مرزی با هفت کشور داریم و فعال‌سازی پایانه‌های مرزی برای تحقق هدف مناطق آزاد امری بسیار مهم و حیاتی است.

کوچی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بازدید از کریدور زنگزور، دو دستور کار فوری را برای دولت و وزارت راه مشخص کرد. وی خواستار شد تا صد میلیارد تومان برای تکمیل هفت کیلومتر باقی‌مانده از جاده مرند-جلفا در اولویت تخصیص قرار گیرد و این محور که یکی از شریان‌های اصلی مواصلاتی منطقه است، سریعاً به بهره‌برداری برسد. همچنین تأکید کرد شبکه ریلی موجود متناسب با اهداف نیست و باید ارتقای خطوط ریلی و ناوگان واگن‌های ارس در اولویت قرار گیرد تا زیرساخت‌های لجستیکی منطقه برای سرعت بخشیدن به حمل‌ونقل و ترانزیت تقویت شود.

