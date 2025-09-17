خبرگزاری کار ایران
ثبت تردد بیش از ۵ میلیون مسافر از مرزهای خوزستان/ سهم چهار میلیونی شلمچه از آمار تردد

کد خبر : 1687439
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج میلیون نفر از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه تردد کردند که بخش قابل توجهی از آن در ایام اربعین به ثبت رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد جولانژاد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود چهار میلیون و ۵۴ هزار و ۳۱۱ مسافر از مرز شلمچه و بیش از یک میلیون و ۱۶ هزار نفر از مرز چذابه تردد داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت دو میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۹۴ زائر ایرانی و نزدیک به یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۴۱۷ مسافر خارجی از شلمچه و همچنین ۷۴۰ هزار و ۵۵۸ ایرانی و ۲۷۵ هزار و ۷۱۴ مسافر خارجی از چذابه تردد کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به نقش ویژه اربعین در تردد زائران از مرزهای خوزستان گفت: در بازه زمانی یک لغایت ۳۰ صفر (چهارم مرداد تا دوم شهریور)، بیش از یک میلیون و ۸۸۸ نفر از مرز شلمچه و ۶۴۲ هزار و ۱۵۶ نفر از مرز چذابه تردد کردند که اوج تردد مسافران در سال جاری به شمار می‌رود.

جولانژاد تاکید کرد: در همین بازه زمانی سهم تردد زائران ایرانی از مرز شلمچه یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۴۷ نفر و از مرز چذابه ۵۶۳ هزار و ۷۶۵ نفر بود.

 

