ترکیبی از زیرساخت، خدمات و سرگرمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، این پروژه‌ها موارد ذیل را شامل می‌شود.

آشیانه تعمیرات و نگهداری هلیکوپتر (MRO): احداث و بهره‌برداری از آشیانه‌های تخصصی در سایت هلی‌پورت برای ارائه خدمات تعمیراتی و عملیاتی به ناوگان هلیکوپترهای داخلی و خارجی.

آشیانه تعمیرات هواپیما (MRO): ایجاد مجموعه‌های مجهز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها که علاوه بر ارتقای توان عملیاتی کشور، امکان ارائه خدمات به خطوط هوایی منطقه را نیز فراهم می‌کند.

کترینگ فرودگاهی: احداث مرکز مجهز تهیه و توزیع غذای پروازی با استانداردهای بین‌المللی، جهت پاسخگویی به نیاز ایرلاین‌ها و ارتقای کیفیت خدمات پرواز.

هتل، مرکز تفریحی و تجاری: ساخت مجموعه‌ای مدرن در مجاورت فرودگاه برای تأمین نیازهای اقامتی، رفاهی و خرید مسافران و کادر پروازی.

پارکینگ مکانیزه و مرکز خدمات رفاهی رانندگان: مکانیزه‌کردن پارکینگ‌های فرودگاه و احداث مرکز خدماتی برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف بهبود سطح خدمات‌رسانی.

باشگاه هوایی و باند جایروکوپتر: ایجاد مجموعه‌ای آموزشی و ورزشی برای توسعه فعالیت‌های هوانوردی سبک و جذب علاقه‌مندان به پروازهای تفریحی و آموزشی.

