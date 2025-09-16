فرصتهای طلایی در فرودگاه کیش؛
ترکیبی از زیرساخت، خدمات و سرگرمی
فرودگاه بینالمللی کیش بهعنوان دروازه ورود گردشگران و سرمایهگذاران به جزیره زیبای کیش، بستری ارزشمند برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه در حوزه حملونقل هوایی و خدمات گردشگری فراهم کرده است. در همین راستا، مجموعهای از پروژههای کلیدی برای مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، این پروژهها موارد ذیل را شامل میشود.
آشیانه تعمیرات و نگهداری هلیکوپتر (MRO): احداث و بهرهبرداری از آشیانههای تخصصی در سایت هلیپورت برای ارائه خدمات تعمیراتی و عملیاتی به ناوگان هلیکوپترهای داخلی و خارجی.
آشیانه تعمیرات هواپیما (MRO): ایجاد مجموعههای مجهز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها که علاوه بر ارتقای توان عملیاتی کشور، امکان ارائه خدمات به خطوط هوایی منطقه را نیز فراهم میکند.
کترینگ فرودگاهی: احداث مرکز مجهز تهیه و توزیع غذای پروازی با استانداردهای بینالمللی، جهت پاسخگویی به نیاز ایرلاینها و ارتقای کیفیت خدمات پرواز.
هتل، مرکز تفریحی و تجاری: ساخت مجموعهای مدرن در مجاورت فرودگاه برای تأمین نیازهای اقامتی، رفاهی و خرید مسافران و کادر پروازی.
پارکینگ مکانیزه و مرکز خدمات رفاهی رانندگان: مکانیزهکردن پارکینگهای فرودگاه و احداث مرکز خدماتی برای رانندگان ناوگان حملونقل عمومی با هدف بهبود سطح خدماترسانی.
باشگاه هوایی و باند جایروکوپتر: ایجاد مجموعهای آموزشی و ورزشی برای توسعه فعالیتهای هوانوردی سبک و جذب علاقهمندان به پروازهای تفریحی و آموزشی.