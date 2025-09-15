تاکید کبیری بر اجرای برنامه های فاخر در روز کیش

به گزارش ایلنا به نقل ازروابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در بیست وسومین نشست شورای معاونین و مدیران این سازمان محمد کبیری گفت: 20 آبان روز مهمی برای جزیره کیش است و همه حوزه ها باید برنامه های جذاب و فاخری برای گرامیداشت این روز اجرا کنند.

وی افزود: نگاه به روز کیش باید در همه ابعاد باشد و ضمن اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری وگردشگری باید در حوزه اقتصادی هم رویدادهایی برای این روز برنامه ریزی شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین به لزوم تشکیل ستاد بودجه اشاره کرد وگفت: باتوجه به اینکه جزیره کیش تنها نقطه ای در کشور است که بودجه ای از درآمدهای عمومی کشور کسب نمی کند موضوع تامین بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار از اقدامات ضروری در جهت توسعه جزیره کیش است.

سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه ازاد کیش نیز در این نشست گزارشی از فعالیت های انجام شده برای رفع مشکلات چندساله 17پروژه ی بزرگ کیش در کمیسیون رفع موانع ارائه کرد.

به گفته مهدی مسلم خانی این مشکلات بیش از یک و حتی در برخی پروژه ها دو دهه باعث زمینگیر شدن سرمایه گذاران پروژه و خریداران شده بود و رفع این مشکلات کار بسیار پیچیده و سختی بود که با هزاران ساعت کار قانونی و پیگیری توسط جمع زیادی از کارشناسان و مدیران بخش های مختلف سازمان ونهادهای مرتبط رفع شد .

وی افزود: این اقدام کاری جسورانه وسخت بود و ورود به آن جسارت و حوصله بسیار می طلبید که با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و پیگیری های شبانه روزی، در نهایت گره بسیار بزرگی از 17 پروژه بزرگ جزیره کیش که دربلاتکلیفی و رکود بسر می بردند باز کرد.

گفتنی است دراین نشست معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش گزارش عملکرد مقایسه ای 5 ساله از حوزه صادرات و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری وتوسعه جزیره گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت اجرای پروژه شهرک سلامت ارائه کردند.