سرمایهگذاری مطمئن در بنادر کیش؛
ترکیب زیرساخت، گردشگری و انرژیهای پاک
️کیش و چارک بهعنوان دروازههای راهبردی خلیج فارس، فرصتهایی کمنظیر برای سرمایهگذاری در بخشهای بندری، خدمات گردشگری و انرژیهای نو پیش روی فعالان اقتصادی قرار دادهاند.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، در بندر تجاری کیش امکان سرمایهگذاری در پروژههای احداث و توسعه انبارهای سرپوشیده مکانیزه، ایجاد کافیشاپ در مجاورت پایانه مسافری بندرگاه و ساخت و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی بر بام سولههای مجتمع انبارها به مساحت حدود ۵۰ هزار متر مربع به روشهای BOT یا BOLT فراهم است؛ طرحهایی که بازگشت سرمایه مطمئن و حضور در مسیر انرژیهای نو را تضمین میکنند.
️در بندر صیادی میرمهنا، پروژه احداث بازارچه غذایی با رویکرد گذر گردشگری تعریف شده که میتواند به قطب تازهای برای گردشگران دریایی تبدیل شود. همچنین بندر چارک با دو فرصت سرمایهگذاری جذاب شامل احداث رستوران سنتی و ایجاد مجتمع رفاهی ویژه خودروهای سبک و سنگین (تیرپارک) آماده حضور فعال بخش خصوصی است.
جزیره کیش و بنادر اطراف آن با موقعیت راهبردی در خلیج فارس، بستری مطمئن و سودآور برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به شمار میآید؛ بستری که با تلفیق تجارت، گردشگری و انرژیهای پاک، آیندهای روشن برای سرمایهگذاران ترسیم میکند.