ثبت رکورد بیسابقه گردشگر در منطقه آزاد انزلی/ بیش از یک میلیون گردشگر در ۲۰ روز
در ادامهی روند صعودی جذب گردشگر، منطقه آزاد انزلی در تابستان امسال با ثبت بیش از یک میلیون بازدیدکننده طی تنها ۲۰ روز نخست شهریور، رکورد تازهای در گردشگری شمال کشور به جا گذاشت.
مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به آمار جدید گردشگری در منطقه، از ثبت رکوردی بیسابقه در جذب گردشگر طی فصل تابستان سال جاری خبر داد.
وی در گفتگو با ایلنا بیان کرد: بر اساس آمار رسمی، از اول تا بیستم شهریور ماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون نفر گردشگر به منطقه آزاد انزلی سفر کردهاند که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: افزایش جمعیت گردشگران در کنار ورود بیش از ۱۵۰ هزار خودرو به این منطقه، بیانگر استقبال بینظیر مسافران از امکانات و برنامههای گردشگری موجود است. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر شب اقامت در مراکز اقامتی منطقه ثبت شده که نشاندهنده اعتماد مردم به خدمات ارائه شده است.
جشنواره ستارههای ساحلی؛ نقطه عطف برنامههای تابستانی
وی مهمترین عوامل این موفقیت را برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی متنوع در منطقه دانست و گفت: یکی از مهمترین رویدادهای این فصل، جشنواره ستارههای ساحلی بود که همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) در منظرگاه ساحلی فاز تجارت و گردشگری برگزار شد. در این جشنواره، هنرمندان برجستهای همچون هومن حاجی عبداللهی، مهدی فارغی، قاسم افشار، یوسف صیادی و مجید اخشابی حضور داشتند و اجرای برنامههای متنوع از استندآپ کمدی تا مسابقات خانوادگی و نورافشانیهای ویژه را به اجرا گذاشتند.
کاظمیان همچنین به رویدادهای ورزشی اشاره کرد و افزود: مسابقات بینالمللی بدمینتون و همچنین اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نوجوانان زیر ۱۶ سال برای شرکت در مسابقات آسیایی بحرین از دیگر برنامههای شاخص تابستان بودند که توجه بسیاری از ورزشدوستان را جلب کردند.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر نقش رادیو محیطی کاسپین در ارتقاء تجربه گردشگران، گفت: رادیو کاسپین با ارائه برنامههای شاد، متنوع و اطلاعرسانی دقیق رویدادهای جاری، همراهی ویژهای با مسافران داشته است. برنامههایی مانند معرفی نخبگان علمی و فرهنگی، مسابقات با حضور گردشگران و اجرای هنرمندان برجسته، فضای دلنشینی را در منطقه ایجاد کرده است.
ایمنسازی سواحل؛ گامی در مسیر گردشگری پایدار
وی در ادامه به توسعه ظرفیتهای گردشگری دریایی این منطقه نیز اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد انزلی با تمرکز بر ارتقای زیرساختهای ایمنی و حمایت از فعالیتهای امداد و نجات دریایی، به یکی از مناطق موفق کشور در اجرای طرحهای ایمنسازی سواحل تبدیل شده است. استقرار و پشتیبانی از پایگاههای تخصصی نجات غریق و امداد دریایی در نقاط پرتردد ساحلی، نقش مؤثری در افزایش ضریب ایمنی گردشگران و کاهش حوادث دریایی داشته است.
کاظمیان یادآور شد: این اقدامات، در کنار رعایت اصول و استانداردهای زیستمحیطی، موجب شد منطقه آزاد انزلی بهعنوان تنها ساحل استان گیلان، موفق به دریافت «پرچم آبی محیط زیست» شود؛ نمادی معتبر در سطح بینالمللی که به سواحلی اعطا میشود که از نظر کیفیت آب، ایمنی، مدیریت پسماند، آموزش محیطزیستی و زیرساختهای پایدار، عملکردی مطابق با استانداردهای جهانی دارند. دستیابی به این موفقیت نشاندهنده توجه جدی این منطقه به توسعه گردشگری مسئولانه، حفاظت از منابع طبیعی و تأمین امنیت بازدیدکنندگان است؛ رویکردی که میتواند الگوی مؤثری برای سایر مناطق ساحلی کشور باشد.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اشاره کرد که این روند رو به رشد گردشگری از ابتدای سال تاکنون نیز ادامه داشته است: تا این لحظه بیش از پنج میلیون و صد هزار نفر گردشگر از منطقه آزاد انزلی بازدید کردهاند. این موفقیت نتیجه برنامهریزیهای دقیق، سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی است که شهریور ماه امسال را به یکی از بهیادماندنیترین فصلهای گردشگری تبدیل کرده است.
همچنین کاظمیان در پایان اعلام کرد که از بیست و سوم شهریورماه، نمایشگاه هفته گردشگری با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری، صنایع دستی و سوغات منطقه در فاز تجارت و گردشگری افتتاح خواهد شد تا بیش از پیش جایگاه منطقه آزاد انزلی را به عنوان مقصد برتر گردشگری شمال کشور تثبیت کند.