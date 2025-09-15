خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم نامه ورود و تردد خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد ماکو
تفاهم‌نامه ورود و تردد خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد ماکو به امضای مسئولان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در مراسمی با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی، عمر علیپور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، تفاهم‌نامه اجرایی ورود موقت خودروهای سبک و سنگین خارجی به منطقه آزاد ماکو به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، امکان ورود موقت خودروهای خارجی به منطقه آزاد ماکو فراهم شد. این خودروها به مدت دو سال با پلاک موقت شماره‌گذاری شده و این مدت تا ۱۰ سال نیز قابل تمدید خواهد بود.

هدف از اجرای این طرح، تسهیل ورود و شماره گذاری انواع خودروهای خارجی و نیز خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای استفاده مردم، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران حوزه خودرو، بازرگانان و گردشگران، جذب توریست و همچنین بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل، تشریفات هتل‌ها و شرکت‌های بزرگ اعلام شده است.

 

