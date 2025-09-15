خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار جهانبخش:

منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود

منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود
کد خبر : 1686203
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت بر اساس گزارش‌های امنیتی از امن‌ترین شهرها در سطح خاورمیانه به شمار می‌روند و نرخ جرایم در ماکو کمتر از سایر شهرستان‌های کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ سردار جهانبخش در نشست مشترک با مسئولان استانی و منطقه‌ای در ماکو افزود: امروز می‌توانیم بگوییم امنیت اجتماعی به‌طور کامل در منطقه آزاد ماکو برقرار است و این سطح از امنیت، بسترساز توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه تصریح کرد: منطقه آزاد ماکو در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد و از پنج کریدور حیاتی ترانزیتی کشور، دو کریدور به مرز بازرگان منتهی می‌شود. این موقعیت استثنایی همراه با تصویب طرح جامع منطقه، نقشه راه روشنی برای آینده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها گفت: باید زیرساخت‌های ارتباطی، سرمایه‌گذاری و حتی زیبایی بصری منطقه متناسب با جایگاه بین‌المللی ماکو ارتقا یابد تا هر مسافر و سرمایه‌گذار در بدو ورود حس کند وارد یک منطقه آزاد متفاوت شده است.

سردار جهانبخش ادامه داد: مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان باید برطرف شود و نیروی انتظامی آمادگی دارد برای تحقق این موضوع همکاری لازم را انجام دهد.

وی اضافه کرد: ماکو حتی ظرفیت آن را دارد که به هاب تولید آلیاژهای کشتیرانی تبدیل شود؛ چرا که مواد اولیه، انرژی ارزان و نیروی کار متخصص در دسترس است و این فرصت‌ها می‌تواند منطقه را به یکی از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور تبدیل کند.

منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود
منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود
منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود
منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود
منطقه آزاد ماکو از امن‌ترین مناطق خاورمیانه است/ مشکل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان رفع می شود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی