طرح جامع ماکو گام بزرگ توسعه بود

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو حجت‌اله هاشم‌بیگی افزود: تلاش‌های آقای گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، چه در دوره نمایندگی و چه اکنون در مدیریت، همواره اثرگذار بوده است. باید از ظرفیت او در مسیر توسعه مناطق آزاد کشور بهره گرفت.

وی با بیان اینکه وسعت منطقه آزاد ماکو بسیار زیاد است، تأکید کرد: ایجاد زیرساخت‌ها در این منطقه نیازمند درآمد پایدار و اختیارات قانونی است. اگر حکمرانی واحد بر مناطق آزاد اعمال شود، می‌توان به موفقیت این مناطق امیدوار بود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ طرح جامع منطقه آزاد ماکو به سرانجام نرسیده بود اما اخیراً با تصویب این طرح، گام بزرگی برای توسعه برداشته شده و مسیر اجرای پروژه‌های اساسی فراهم شده است. همچنین مرز و گمرک بازرگان باید متناسب با شأن جمهوری اسلامی ارتقا یافته و اختیارات آن به منطقه آزاد واگذار شود.

او در پایان گفت: باید گره‌ها را از پای منطقه آزاد ماکو باز کرد تا این ظرفیت عظیم ملی بتواند در اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشد.