به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیر کشاورزی این سازمان از برنامه‌ریزی برای برداشت سالانه ۳۰۰ تن پسته خشک از باغات مکانیزه ۱۱۵ هکتاری پایه UCB1 در آینده خبر داد. این باغستان که به تازگی احداث شده، پیش‌بینی می‌شود ۳۰ درصد بازدهی بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی داشته باشد.

محمد مهدی زاده با اشاره به وضعیت فعلی باغات پسته منطقه گفت: هم اکنون بیش از ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت پسته تخصیص یافته است.

وی به تنوع ارقام پسته در منطقه اشاره کرد و گفت: عمده‌ترین ارقام پسته کاشته شده در ارس شامل اکبری، احمدآقایی، شاه‌پسند، کله‌قوچی و فندقی است که همگی از ارقام اقتصادی و پرمحصول محسوب می‌شوند.

مهدی زاده از برنامه‌های آینده منطقه برای تکمیل زنجیره تولید خبر داد و افزود: تکمیل زنجیره تولید و ارزش در محصول پسته یکی از برنامه‌های اساسی منطقه آزاد ارس است. در این راستا با استفاده از ظرفیت بخش گلخانه‌ای ارس به تولید نهال پسته در حال انجام می باشد.

وی در پایان با تأکید بر مزایای کشت پسته گفت: توسعه کشت پسته در منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از پروژه‌های استراتژیک بخش کشاورزی این منطقه در حال پیگیری است که علاوه بر اشتغال‌زایی، سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی منطقه خواهد داشت.محصول پسته از لحاظ اقتصادی و بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک، یکی از مهمترین گزینه‌های جایگزین برای باغات قدیمی است که به دلیل بالا رفتن سن درختانی نظیر زردآلو و ... نیازمند احیا هستند، می باشد.

