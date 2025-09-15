سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: منطقه آزاد ارس الگویی ملی برای توسعه مشاغل خانگی و روستایی است
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی طی بازدید از نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و جوامع محلی در منطقه آزاد ارس، اقدامات انجامشده در این منطقه را الگویی بینظیر برای تمام استانها و مناطق آزاد کشور خواند و وعده داد مجلس از این مجموعه حمایت قاطع خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سلمان اسحاقی در حاشیه این بازدید با تقدیر از همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و استانداری آذربایجان شرقی گفت: امروز شاهد ورود جدی این دو مجموعه به سیاستهای کلان دولت در راستای ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغالهای پایدار و خانگی هستیم که برای ما نمایندگان مجلس امری بسیار مهم و ارزشمند است.
اسحاقی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: طبق این قانون، باید از اشتغالهای خانگی و پایدار حمایت و حتی توسعه داده شود که خوشبختانه شاهدیم سازمان منطقه آزاد ارس و استانداری آذربایجان شرقی بهصورت عملیاتی در این حوزه ورود پیدا کرده اند.
اسحاقی با بیان اینکه شرکتکنندگان در نمایشگاه از حمایتهای منطقه آزاد ارس ابراز رضایت کردهاند افزود: حمایت قاطع این سازمان از اقتصاد خانوادهها، انگیزهای برای احیای مشاغل بومی ایجاد کرده و امید به آینده را در بین مردم منطقه تقویت کرده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اعلام حمایت قاطع نمایندگان از منطقه آزاد ارس تصریح کرد: ما نه تنها نماینده یک حوزه انتخابیه، که نماینده ملت ایران هستیم. از این رو مجموعه منطقه آزاد ارس را به عنوان یک الگوی موفق به تمام نهادها، ارگانهای دولتی و خصوصی معرفی میکنیم تا این انگیزه ایجادشده به قدرتی اقتصادی در سطح کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی افزود: در قوانین بالادستی تأکید شده است که نباید صرفاً به فکر مشاغل دولتی و سرمایهگذاریهای کلان بود. اگر بتوانیم ظرفیت مشاغل خانگی و اقتصاد خانوادگی را تقویت کنیم قطعاً در این برهه حساس میتوانیم نقش بسیار مهمی در اقتصاد و معیشت مردم ایفا کنیم.
اسحاقی در ادامه به برخی مشکلات مطرحشده توسط فعالان مشاغل خانگی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طی بازدیدی که از نمایشگاه داشتیم مشکلاتی از جمله بحث بیمه کارگاههای قالی بافی و صنایع دستی و دیگر دغدغههای بافندگان مطرح شد. قول میدهیم این موارد را به همراه استاندار محترم آذربایجان شرقی و حتی از طریق مرکز ملی فرش ایران در سطح ملی پیگیری کنیم.
وی در پایان با تقدیر از استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: باید کمک کنیم این مشاغل خانگی که عمدتاً ارگانیک هستند، بتوانند محصولات خود را در وسعت بیشتری عرضه کنند. این رویکرد میتواند اتفاقات بزرگتر و مبارکتری را برای اقتصاد منطقه و کشور رقم بزند.
لازم به توضیح است تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز گذشته ضمن حضور در منطقه آزاد ارس از نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و جوامع محلی برپا شده در این منطقه بازدید کردند.