خرمشهر و شلمچه دروازههای مهم صادرات محصول های کشاورزی خوزستان هستند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از صادرات بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تُن انواع محصول های کشاورزی از گمرکهای خرمشهر و شلمچه طی مرداد ماه خبر داد.
گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، یاسر شریفی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: خرمشهر و شلمچه نقش کلیدی در ارسال محصول های کشاورزی به بازارهای داخلی و خارجی ایفاء میکنند.
او گفت: میوهها، سبزیجات تازه، صیفیجات و خشکبار، کاه حبوبات از عمدهترین کالاهای صادر شده می باشند که با رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی، به کشورهای هدف ارسال شدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر افزود: طی مرداد ماه امسال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تُن انواع محصول های کشاورزی شامل میوه، سبزی، صیفیجات و خشکبار از گمرکهای خرمشهر و شلمچه صادرات شده است.
شریفی تصریح کرد: محصول ها پیش از صادرات با دقت بررسی میشوند و سلامت و عاری بودن آنها از آفات و بیماریها تایید میشود.