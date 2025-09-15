گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، یاسر شریفی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: خرمشهر و شلمچه نقش کلیدی در ارسال محصول های کشاورزی به بازارهای داخلی و خارجی ایفاء می‌کنند.

او گفت: میوه‌ها، سبزیجات تازه، صیفی‌جات و خشکبار، کاه حبوبات از عمده‌ترین کالاهای صادر شده می باشند که با رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی، به کشورهای هدف ارسال شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر افزود: طی مرداد ماه امسال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تُن انواع محصول های کشاورزی شامل میوه، سبزی، صیفی‌جات و خشکبار از گمرک‌های خرمشهر و شلمچه صادرات شده است.

شریفی تصریح کرد: محصول ها پیش از صادرات با دقت بررسی می‌شوند و سلامت و عاری بودن آنها از آفات و بیماری‌ها تایید می‌شود.

انتهای پیام/