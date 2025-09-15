تعهد به سازمان استاندارد راه گشای عبور از آزمایش ۱۲ روزه است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ کامران دشتی با بیان جزییاتی از ساز و کار واردات کالاهای ملوانی و روند تایید سلامت آنها اظهار کرد: در رویه فعلی، اغلب کالاهای وارداتی ملوانی پس از ورود به شناور، طی یک فرآیند زمان‌بندی‌ شده و با رعایت مقررات حمل و نقل دریایی، ظرف دو تا سه روز از مبدا به بندر مقصد می‌رسد این بازه زمانی اغلب وابسته به شرایط آب‌ و هوایی، نوع بار و حجم ترافیک بندری است.

او با بیان اینکه مشکل اصلی برای گروهی از کالاهای وارداتی به‌ ویژه مواد غذایی، در مرحله آزمایش و کنترل کیفیت ایجاد می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط سازمان استاندارد و الزام های بهداشتی، کلیه مواد غذایی ملزم به انجام تست‌های آزمایشگاهی دقیق هستند. این فرآیند، بنا به ماهیت و ترکیب کالاها، ممکن است تا ۱۲ روز به طول انجامد. هدف از این آزمایش ها، جلوگیری از بروز هرگونه خطرهای بهداشتی و تضمین سلامت عمومی است.

رییس کمیسیون استاندارد اتاق بازرگانی آبادان افزود: برخی محصول ها مانند نوشیدنی‌های انرژی‌زا به دلیل خاصیت اسیدی و ترکیب های شیمیایی، ریسک بالایی برای آسیب به بسته‌بندی و فساد سایر کالاها دارند. طی مواردی، مشاهده شده که در صورت بروز آسیب، کل محموله در معرض خطر قرار می‌گیرد و این مسیله می‌تواند نه تنها زیان مالی قابل توجهی به وارد کننده تحمیل کند، بلکه امنیت غذایی جامعه را نیز تهدید کند.

دشتی با بیان اینکه در راستای حمایت از کسب‌ و کارهای محلی و تسهیل فرآیند واردات، تمهیدهایی اتخاذ شده، ادامه داد: برای بسیاری از بارهای مواد غذایی، به واردکنندگان اجازه داده می‌شود هنگام بررسی آزمایشگاه و تا اعلام نتیجه نهایی، با ارایه تعهد رسمی به سازمان استاندارد، کالاها را به انبارهای سرد خارج از محدوده بندر منتقل کنند. این اقدام، ضمن کاهش زمان توقف محموله در بندر و پیشگیری از فساد، امکان مدیریت بهتر انبارداری و زنجیره تامین را فراهم می‌آورد.

او بیان کرد: این فرآیند تعهدی مستلزم رعایت کامل مقررات انبارداری، نظارت دقیق بر جا به جایی کالا و ممنوعیت عرضه تا صدور مجوز نهایی سلامت است. همچنین در مورد برخی کالاهای خاص، ممکن است آزمایش‌های تکمیلی یا کنترل مضاعف انجام شود که ضرورت همکاری مستمر میان واردکنندگان، اتحادیه ملوانان و نهادهای نظارتی را دو چندان می‌کند.

رییس کمیسیون استاندارد اتاق بازرگانی آبادان در پایان اضافه کرد: اتاق بازرگانی آبادان به‌ صورت فعال در پی شناسایی چالش‌ها و ارایه راهکارهای عملی برای ارتقای سیستم استاندارد سازی و کاهش دغدغه‌های وارد کنندگان و تولید کنندگان محلی است و امیدواریم با همکاری مؤثر دستگاه‌های مسوول، فرآیند کنترل و ترخیص کالاهای ملوانی با حفظ استانداردهای سلامت، سرعت و دقت بیشتری داشته باشد تا امنیت غذایی جامعه و رونق اقتصادی منطقه تامین شود.

