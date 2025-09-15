رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر:
دانشگاه خرمشهر برای استقبال از دانشجویان آماده است
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از اشتغال مستقیم ۱۷۰ نفر و غیرمستقیم ۳۳۰ نفر در پروژههای عمرانی تابستانه خبر داد و گفت: دانشگاه برای استقبال از دانشجویان در شرایط مطلوب قرار دارد و آماده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مرتضی بختیاری با اشاره به انجام فعالیتهای عمرانی گسترده در تابستان جاری، این اقدامات را رضایتبخش دانست و اظهار کرد: توسعه و ایجاد فضای آرام و بانشاط جزو اولویتهای اصلی دانشگاه برای بازگشایی است.
وی افزود: برای نخستینبار تلاش کردیم شرایط محیطی و زیرساختی در مجموعه خوابگاهی و دانشگاه فراهم کنیم تا دانشجویان در شرایط مساعد به فعالیتهای علمی و اجتماعی بپردازند.
بختیاری با بیان اهمیت پروژههای تعمیراتی و نوسازی، بهسازی فضاهای دانشگاه را از اولویتهای مدیریتی برشمرد و گفت: در کنار تاکید بر آموزشهای نیازمحور، کارآفرین و تخصصی، «ایجاد اشتغال» در پروژههای عمرانی را از اهداف و مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به فعالبودن هفت پروژه عمرانی در تابستان، از اشتغال مستقیم بیش از ۱۷۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۳۰ نفر به عنوان نتیجه این پروژهها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نام برد.
وی درباره جزییات این فعالیتها گفت: از جمله مهمترین این پروژهها میتوان به تعمیرات چهار دانشکده، خوابگاهها، خانه فرهنگ و ورودی نگهبانی دانشگاه، بتنریزی زمین ورزشی خواهران، پروژههای برقرسانی به کتابخانه مرکزی، گازرسانی به منازل کوی استادان و کارمندان، بهسازی فضاهای چهارباغ، محوطهسازی روبروی ساختمان مرکزی و جدولکشی محوطه روبروی دانشکده علوم دریایی اشاره کرد که بسیاری از آنها نزدیک به اتمام و بهرهبرداری هستند.
بختیاری گفت: این پروژهها با هدف آمادهسازی هرچه بهتر فضاهای آموزشی و رفاهی برای آغاز نیمسال تحصیلی جدید انجام شدهاند.
وی با اشاره به طرح نشاندار کردن مالیات گفت: توسعه کتابخانه دانشگاه جزو طرحهای نشاندار است و از همه مردم و صاحب مشاغل درخواست داریم در این طرح مشارکت کنند و زمینه سربلندی و اعتلای علمی جوانان ایرانی را فراهم کنند.