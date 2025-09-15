کلید رونق صادرات در شلمچه: خدمات ۲۴ ساعته برای تجار
پایانه مرزی شلمچه با صادرات سالانه حدود ۲ میلیارد دلار کالا به عراق، یکی از مهمترین دروازههای تجاری ایران به این کشور است. با این حال، ارائه خدمات تجاری تنها در ساعات اداری محدود، موجب افزایش زمان و هزینه تجارت شده و ریسک صادرات کالاهای فاسدشدنی را بالا برده است.
تجارت ایران و عراق طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اما هنوز با هدف ۲۰ میلیارد دلاری فاصله دارد. در این میان، شلمچه به دلیل نزدیکی به بصره و قرابتهای فرهنگی و زبانی، نقشی راهبردی در صادرات ایران به عراق دارد.
مشکل اصلی پایانه شلمچه، محدودیت ارائه خدمات در حدود ۸ ساعت اداری است؛ این موضوع باعث میشود کالاها تا آغاز ساعات کاری روز بعد معطل بمانند که مشکلاتی از جمله افزایش هزینه تجارت و فاسد شدن محصولات کشاورزی را ایجاد میکند.
سازمان منطقه آزاد اروند، به عنوان مسئول امور زیربنایی و تصویب مقررات امنیتی و انتظامی در شلمچه، موظف است خدمات ۲۴ ساعته را برای تسهیل تجارت و کاهش زمان و هزینهها در سریعترین زمان ممکن فراهم کند. این اقدام میتواند رونق صادرات، بهبود وضعیت تجار و توسعه منطقه را به دنبال داشته باشد.