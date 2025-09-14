به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، یاسین کاوه‌پور شهردار آبادان، اظهار کرد: کار تعمیر پل ایستگاه هفت توسط ماموران شهرداری آبادان از فردا آغاز و پس از ۶ روز این پل بازگشایی می‌شود.

وی افزود: این پل که در حد فاصل ورودی مسیر اهواز به آبادان قرار دارد، برای تعمیر، مرمت و استتار درزهای انبساطی بسته خواهد شد.

شهردار آبادان گفت: تعمیر این پل تا پایان هفته به پایان می‌رسد و شهروندان می‌توانند برای تردد از پل‌های ایستگاه ۱۲ و پل سوم استفاده کنند.

کاوه‌پور ادامه داد: تردد کامیون‌های سنگین مربوط به پالایشگاه، ایرانول، اداره بندر، گمرک، پتروشیمی و پاسارگاد باعث آسیب جدی به این پل شده است.

وی بیان کرد: نگهداری و حفظ ایمنی پل‌های شهری بر عهده شهرداری است و شهرداری آبادان به‌صورت سالانه نسبت به تعمیر و ایمن‌سازی آنها اقدام می‌کند.

پل ایستگاه هفت آبادان یکی از راه‌های ارتباطی جزیره آبادان به خشکی است.

