خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پل ایستگاه هفت آبادان به دلیل ترمیم بسته می‌شود

پل ایستگاه هفت آبادان به دلیل ترمیم بسته می‌شود
کد خبر : 1686133
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار آبادان گفت: پل ایستگاه هفت آبادان به منظور ترمیم و بازسازی از فردا به مدت ۶ روز بر روی تردد خودروها و کامیون‌ها بسته خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، یاسین کاوه‌پور شهردار آبادان، اظهار کرد: کار تعمیر پل ایستگاه هفت توسط ماموران شهرداری آبادان از فردا آغاز و پس از ۶ روز این پل بازگشایی می‌شود.

وی افزود: این پل که در حد فاصل ورودی مسیر اهواز به آبادان قرار دارد، برای تعمیر، مرمت و استتار درزهای انبساطی بسته خواهد شد.

شهردار آبادان گفت: تعمیر این پل تا پایان هفته به پایان می‌رسد و شهروندان می‌توانند برای تردد از پل‌های ایستگاه ۱۲ و پل سوم استفاده کنند.

کاوه‌پور ادامه داد: تردد کامیون‌های سنگین مربوط به پالایشگاه، ایرانول، اداره بندر، گمرک، پتروشیمی و پاسارگاد باعث آسیب جدی به این پل شده است.

وی بیان کرد: نگهداری و حفظ ایمنی پل‌های شهری بر عهده شهرداری است و شهرداری آبادان به‌صورت سالانه نسبت به تعمیر و ایمن‌سازی آنها اقدام می‌کند.

پل ایستگاه هفت آبادان یکی از راه‌های ارتباطی جزیره آبادان به خشکی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی