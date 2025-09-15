مراسم پاسداشت یکصدمین سال انتشار روزنامه در استان خوزستان برگزار خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر این اساس در این جلسه که شنبه بیست و دوم شهریور ماه در اهواز برگزار شد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان ضمن اشاره به تاریخ پُرافتخار رسانه ها و وجود رسانه های تاثیر گذار از یک قرن پیش تا کنون در استان اظهار کرد: پاسداشت و یادآوری چنین مناسبت های ارزشمندی، ضمن اینکه تاریخ پُرافتخار رسانه در استان و حتی کشور را بیشتر نمایان می سازد، بلکه می تواند در صورت پرداخت درست و مناسب در تقویت رسالت حوزه رسانه های حال حاضر نیز تاثیر گذار شود.

حاضران در ادامه جلسه ضمن استقبال از این پیشنهاد، به بیان نقطه نظر خود و تعریف سلسله برنامه‌هایی برای برگزاری هر چه بهتر این مهم پرداختند.

لازم به توضیح است که بر اساس مستندهای موجود اولین روزنامه استان خوزستان در سال ۱۳۰۴ توسط سید امان الله ارجانی ملقب به بهبهانی، نماینده دوره دوم و سوم مجلس در شهر بهبهان منتشر شده است.

