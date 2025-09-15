خبرگزاری کار ایران
پرواز مستقیم آبادان – کویت از اوایل مهرماه برقرار می‌شود
پس از چند سال وقفه، فرودگاه بین‌المللی آبادان بار دیگر به جمع فرودگاه‌های فعال در پروازهای خارجی می‌پیوندد. پرواز مستقیم آبادان – کویت از اوایل مهرماه سال جاری با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، فرودگاه آبادان، دستگاه‌های مسئول و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایلنا  به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این اقدام علاوه بر احیای جایگاه بین‌المللی فرودگاه آبادان، بستر تازه‌ای برای توسعه گردشگری، رونق مبادلات تجاری و تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان منطقه آزاد اروند و کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم می‌کند.

کویت به عنوان یکی از مقاصد مهم منطقه، فرصت مناسبی برای تسهیل رفت‌وآمد گردشگران، تجار و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و جذب سرمایه در اروند ایفا کند.

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر آمادگی برای همکاری با آژانس‌های مسافرتی و فعالان صنعت گردشگری اعلام کرد: از سرگیری این پرواز، گامی آغازین در مسیر توسعه پروازهای خارجی است و برنامه‌ریزی برای گسترش مقاصد جدید و برقراری پروازهای چارتر و منظم در دستور کار قرار دارد.

 

