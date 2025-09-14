کیش پایگاهی راهبردی برای آمادهسازی تیمهای ملی کبدی
رئیس فدراسیون کبدی ایران گفت: جزیره کیش با زیرساختها و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت ارزشمندی برای آمادهسازی تیمهای ملی کشور بهویژه پیش از رقابتهای آسیایی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، عباس اورسجی، در حاشیه اردوی ۱۲ روزه تیم های ملی کبدی جوانان در این جزیره افزود: کیش با موقعیت جغرافیایی و امکانات متنوع ورزشی میتواند پایگاهی مهم در آمادهسازی تیمهای ملی باشد و نقش مؤثری در ارتقای سطح ورزش کشور ایفا کند.
رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا اظهار داشت: برخورداری از زیرساختها و تجهیزات کافی یکی از شاخصههای قهرمانی در هر رشته ورزشی است و سالنهای تخصصی، شرایط تمرین در ساحل و استفاده از ظرفیت دریا در کیش، فرصت مناسبی برای تقویت آمادگی جسمانی ، روحی و فنی ورزشکاران فراهم کرده است.
اورسجی با اشاره به اهمیت جنبههای روانی اردوها گفت: برای بسیاری از ورزشکاران نوجوان و نونهال، حضور در کیش نخستین تجربه اقامت طولانی خارج از محل سکونتشان است و این تجربه در کنار شرایط اقلیمی خاص جزیره، تأثیر مثبتی بر روحیه و اعتمادبهنفس آنان دارد.
وی انتخاب کیش بهعنوان محل برگزاری اردوی اخیر را تصمیمی راهبردی دانست و یادآور شد: بازیهای آسیایی جوانان در کشور بحرین برگزار میشود و شباهت آبوهوایی کیش با این کشور موجب شد اردوی تیم ملی در این جزیره برپا شود تا ورزشکاران پیش از اعزام، خود را با شرایط میزبان تطبیق دهند.
رئیس فدراسیون کبدی ایران همچنین به اهمیت برگزاری همزمان اردوهای بانوان و آقایان اشاره کرد و افزود: فدراسیون تلاش کرده است شرایط تمرینی برابر برای بانوان و آقایان فراهم شود. حتی در برخی بخشها امکانات بیشتری برای بانوان در نظر گرفتهایم تا سطح تمرینات آنان ارتقا یابد. علاوه بر این، بانوان با مشاهده تمرینات آقایان میتوانند از نظر فنی نکات ارزشمندی کسب کنند.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای صورتگرفته توسط سازمان منطقه آزاد کیش گفت: این همکاری نشان میدهد جزیره کیش ظرفیت تبدیل شدن به پایگاهی مطمئن برای آمادهسازی تیمهای ملی در رشتههای مختلف ورزشی را دارد.
گفتنی است تیم های ملی کبدی پسران و دختران از ۲۷ مهر در منامه به مصاف حریفان خود در بازیهای آسیایی جوانان می روند.