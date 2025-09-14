به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم که با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد سرپرستان معاونت توسعه مدیریت و معاونت فرهنگی واجتماعی معرفی شدند.

محمد کبیری با تقدیر از تلاش های اسدا... علیزاده درحوزه توسعه مدیریت تاکید کرد: رشد و توسعه درآمدهای پایدار، بهره‌وری، شفافیت مالی و استفاده بهینه از منابع باید به ‌عنوان اولویت اصلی این معاونت همواره در دستور کارباشد.

وی افزود: در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز، ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان و گردشگران از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین در این نشست محمد کبیری ضمن تقدیر از خدمات ارزنده سرپرست پیشین معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود رهبری را به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه آموزش‌های عمومی و توسعه پایدار فرهنگی معرفی کرد.

گفتنی است درپایان این نشست، احکام جابر محمودی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، اسدا... علیزاده به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی و مسعود رهبری به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه آموزش‌های عمومی و توسعه پایدار فرهنگی توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعطا شد.

شایان ذکر است جابر محمودی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیش از این عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت بنادر وفرودگاه ها و مدیرامور شرکت های هلدینگ شاهد (وابسته به بنیاد شهید کشوری ) بوده است.

وی همچنین مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه ارس، مشاورعالی و مدیرکلی حوزه مدیرعامل منطقه آزاد ارس، مدیرکلی امور کشورهای حوزه قفقاز سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرکلی حوزه قائم مقام وزیرراه وشهرسازی و مشاور و مدیرکلی حوزه مدیرعامل ومعاون وزیر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید را درکارنامه کاری خود دارد.