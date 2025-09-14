تلاش برای ارتقاء زیرساختهای درمانی در منطقه آزاد ماکو با حمایت مجلس
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به همراه معاون درمان وزارت بهداشت در سفری نظارتی به منطقه آزاد ماکو، با بازدید از بیمارستانها و مراکز سلامت، به بررسی مشکلات زیرساختهای درمانی و نیازهای این منطقه پرداختند. در این بازدیدها، وعده تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته مانند دستگاههای سیتیاسکن و توسعه مراکز درمانی داده شد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت بهبود یابد.
به گزارش ایلنا؛ در این بازدید اعضای کمیسیون درمان و بهداشت به ریاست حسینعلی شهریاری و همراهی سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، با دعوت عمر علیپور، نماینده مردم (ماکو، شوط، پلدشت و چالدران) و همکاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو وارد این منطقه شدند، در جریان این سفر، بازدیدهای میدانی از بیمارستان فجر ماکو و مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی بازرگان انجام گرفت. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با دقت مشکلات سختافزاری و نرمافزاری مراکز درمانی را بررسی کردند و بر ضرورت رفع این موانع در کوتاهترین زمان ممکن تاکید کردند.این بازدید با هدف بررسی وضعیت زیرساختهای درمانی و ارائه راهکارهای بهبود خدمات سلامت در شمال استان آذربایجانغربی انجام شد.
در طول این بازدید برنامهریزی برای احداث مرکز جامع سلامت ۲۰ تا ۲۴ تختخوابی در شهر بازرگان صورت گرفت، این پروژه یکی از اولویتهای اصلی برای ارتقای خدمات سلامت در منطقه است که بهزودی اجرایی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، منطقه آزاد ماکو با توجه به موقعیت راهبردی خود در مسیر کریدور شرق به غرب و نزدیکی به مرزهای چند کشور، ظرفیت بالقوهای برای توسعه توریسم سلامت دارد و این موضوع میتواند علاوه بر خدمترسانی به مردم منطقه، مقصدی برای بیماران کشورهای همسایه نیز باشد.
در این نشست، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، اعلام کرد که وزارت بهداشت تا پایان سال جاری سه دستگاه سیتیاسکن پیشرفته به شمال استان تحویل خواهد داد، مشروط بر آنکه محل نصب این تجهیزات آماده باشد. ارزش هر دستگاه بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده و این اقدام گامی بزرگ در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه خواهد بود.
علاوه بر این، وزارت بهداشت برنامهریزی کرده است تا بیمارستانها را به تجهیزات پیشرفته دیگری مانند سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال، لاپاراسکوپی و دستگاههای دیالیز مجهز کند.
یکی از مشکلات جدی، قطعی برق در بیمارستانها است که نیازمند یافتن راهکارهای پایدار است. همچنین باید امکانات رفاهی برای پزشکان و پرستاران فراهم شده و مطالبات صنفی آنان به موقع پرداخت شود تا انگیزه و کیفیت خدمات حفظ شود.
نماینده مردم (ماکو، شوط، پلدشت و چالدران) بر ضرورت ایجاد مرکز سلامت مجهز در شهر بازرگان تاکید داشت و به مشکلات جذب نیروهای بومی به دلیل نبود ردیف استخدامی اشاره کرد.
با وجود ظرفیت بالای توریسم سلامت، استان در رتبه ۲۲ کشور از نظر تعداد بیمارستانها قرار دارد.
تکمیل راه ترانزیتی ایواوغلی–ماکو با اعتبار دو هزار میلیارد تومان نه تنها توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت، بلکه دسترسی به خدمات سلامت را نیز بهبود میبخشد.
سازمان منطقه آزاد ماکو در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی در حوزه سلامت انجام داده است، تجهیز بیمارستانها به دستگاههای MRI، سیتیاسکن، سونوگرافی و نوسازی مراکز بهداشتی و پایگاههای اورژانس از جمله اقدامات مهم بوده است. همچنین آزادسازی ۹۸ دستگاه آمبولانس دپو شده در مرز بازرگان، نمونهای از پیگیریهای موفق این سازمان است.