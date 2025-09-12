خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
رکوردشکنی فرودگاه کیش در تابستان ۱۴۰۴؛

جابه‌جایی ۱۲ هزار مسافر در یک شبانه‌روز

فرودگاه بین‌المللی کیش در شهریورماه ۱۴۰۴ شاهد رشد قابل‌توجهی در ترافیک هوایی بود. آمار مقایسه‌ای نشان می‌دهد در بازه اول تا ۲۱ شهریور سال جاری، در مجموع ۱۳۸ هزار و ۹۵۱ مسافر از طریق این فرودگاه جابه‌جا شدند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۲۵ هزار و ۵۷۰ مسافر، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش حاکی است: در همین مدت، تعداد ۱۱۸۶ پرواز رفت و برگشت در کیش انجام شد که نسبت به ۱۰۳۷ پرواز سال قبل، رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان بار جابه‌جا شده از طریق این فرودگاه به بیش از یک میلیون و ۵۹۳ هزار کیلوگرم رسید که در مقایسه با یک میلیون و ۴۱۰ هزار کیلوگرم سال گذشته، افزایش ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

اوج این روند صعودی در روز جمعه ۲۱ شهریورماه رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که با همزمانی جشنواره تابستانی، فرودگاه کیش توانست با انجام ۸۸ پرواز رفت و برگشت، رکورد جابه‌جایی ۱۲ هزار مسافر در یک شبانه‌روز را به ثبت برساند؛ آماری که تقریباً دو برابر میانگین روزانه مسافران در این بازه زمانی است.

 

