دو انتصاب جدید در سازمان منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم زاده طی حکمی هادی کهندل گرگری را به عنوان سرپرست مدیریت لجستیک و بخشعلی نجف‌زاده را به عنوان سرپرست مرکز نوردوز این سازمان منصوب کرد.

هادی کهندل از نیروهای بومی منطقه و دارنده مدرک کارشناسی ارشد عمران با ۱۸ سال سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف سازمان منطقه آزاد ارس، سوابق اجرایی متنوعی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون نایب‌رئیس نظام مهندسی شهرستان جلفا، مدیریت خدمات فنی و مهندسی، مدیریت دفتر فنی و طرح‌های عمرانی، مدیریت مراکز خداآفرین و نوردوز، سرپرستی حوزه مدیریت عامل و مشاور عمرانی مدیرعامل سازمان را بر عهده داشته است.

کهندل همچنین عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و عضو انجمن لجستیک ایران است.

همچنین بخشعلی نجف‌زاده متولد 1360 و دارای مدرک دکترای مدیریت آموزشی است و سوابق اجرایی و مدیریتی مختلفی از جمله ریاست دانشگاه پیام نور واحدهای هادیشهر و خاروانا، ریاست شورای اسلامی شهرستان جلفا در دوره پنجم و همچنین ریاست شورای اسلامی بخش سیه‌رود در دوره های چهار و پنجم را در کارنامه خود دارد.

وی پیش از این نیز به عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس فعالیت داشته است.

لازم به توضیح است پیش از این هادی کهندل مدیریت مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس را عهده دار بود.

انتهای پیام/