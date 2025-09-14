خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و جوامع محلی آذربایجان شرقی در ارس گشایش یافت
نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و جوامع محلی آذربایجان شرقی با حضور مقامات استانی و منطقه‌ای در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، آیین افتتاحیه این نمایشگاه که فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی روستاهای این استان است با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، جمعی از معاونان سازمان منطقه آزاد ارس و فرماندار شهرستان جلفا برگزار شد.

در ابتدای این مراسم معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به وجود استعدادهای نهفته در روستاها بر لزوم شناسایی، هدایت و حمایت از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه به عنوان پل ارتباطی بین تولیدکنندگان روستایی و بازار، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ اصیل روستاهای آذربایجان شرقی ایفا خواهد کرد.

ابراهیم سلامی روستاییان را حافظان اصالت و سنت‌های ارزشمند کشور خواند و گفت: اکنون روستاییان تنها به امور دامداری یا کشاورزی محدود نیستند بلکه در عرصه‌های گوناگون از صنایع دستی چشم نواز و صنایع تبدیلی پیشرفته گرفته تا هنرهای سنتی مانند گلیم‌بافی خالق آثاری بدیع و اقتصادی هستند. آنان نه تنها حافظان فرهنگ که بازوان توانمند اقتصاد مقاومتی کشورند.

سلامی مأموریت منطقه آزاد ارس را در این مسیر فراتر از یک نهاد حاکمیتی و در نقش یک تسهیل‌گر و مشاور دانست و تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد ارس با تمام توان آماده است تا با ارائه تسهیلات هدفمند و مشاوره‌های تخصصی توسط کارشناسان، در کنار این تولیدکنندگان خوش‌فکر باشد. همچنین ظرفیت‌های نمایشگاهی این منطقه بستر مناسبی را برای عرضه مستقیم محصولات روستاییان به بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

در ادامه ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی این نمایشگاه را فرصتی برای جهش تولید روستایی دانست و اظهار کرد: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی، حلقه گمشده بین تولیدکنندگان روستایی و مصرف‌کنندگان است. اینجا تنها نمایش محصولات نیست بلکه نمایش قدرت اقتصادی، اصالت فرهنگی و پتانسیل استان است.

ظفر محمدی با بیان اینکه این رویداد آغازی برای خلق آثار مثبت اقتصادی در سطح استان است خاطرنشان کرد: ما به دنبال آگاهی‌بخشی در مورد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های روستایی ، شناسایی سبک زندگی و آداب و رسوم اصیل و در نهایت ایجاد شبکه‌ای پایدار بین عرضه و تقاضا هستیم.

وی در پایان عنوان کرد: روستاهای آذربایجان شرقی کانون‌های زنده و پویای تولید و فرهنگ هستند که با حمایت‌های هدفمند و استفاده از زیرساخت‌هایی مانند منطقه آزاد ارس می‌توانند سهم خود را در چرخه اقتصاد ملی ایفا کنند.

لازم به توضیح است؛ نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و جوامع محلی آذربایجان شرقی با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و استانداری آذربایجان شرقی تا ۳۱ شهریورماه جاری همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب در مجتمع تجاری مشاهیر ارس برگزار می شود.در این رویداد تولیدات و محصولات عشایری و روستایی از جمله صنایع دستی، فرآورده‌های لبنی، گیاهان دارویی و سایر محصولات محلی در 65 غرفه به علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی عرضه می شود.

