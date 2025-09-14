حضور افزون بر یک میلیون نفر، ورود بیش از 150 هزار خودرو/ تعداد گردشگران ورودی از مرز 5 میلیون نفر عبور کرد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی ، از نخستین تا بیستمین روز شهریور ماه 1404، محدوده گردشگری منطقه آزاد انزلی شاهد ورود بیش از 150 هزار خودرو بوده و طی همین مدت بالغ بر 10 هزار نفر شب اقامت در مراکز اقامتی منطقه ثبت شده است.

بنابراین گزارش از مهمترین دلایل استقبال روز افزون گردشگران از منطقه آزاد انزلی و تبدیل آن به یکی از برترین مقاصد گردشگری کشور می توان به برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی-هنری، و ورزشی همچون جشنواره ستاره‌های ساحلی اشاره کرد که با حضور هنرمندان نام آوری همچون هومن حاجی عبداللهی، مهدی فارغی، قاسم افشار، یوسف صیادی و مجید اخشابی در منظرگاه ساحلی فاز تجارت و گردشگری منطقه برگزار گردید.

جشنواره مزبور که به مناسبت هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص) برگزار شد، مشتمل بر برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای استندآپ کمدی توسط برترین کمدین‌های کشور، برپایی مسابقات مهیج و سرگرمی‌های خانوادگی به همراه نورافشانی‌های ویژه بود که با استقبال خانواده ها مواجه شد.

از سوی دیگر و در بخش ورزشی نیز مسابقات بین‌المللی بدمینتون و اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال نوجوانان زیر ۱۶ سال برای حضور در مسابقات آسیایی بحرین از جمله رویدادهای شاخص این ماه به شمار می‌رود.

در این میان رادیو محیطی کاسپین که از سوی این سازمان با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع و اطلاع رسانی رویدادهای در حال برگزاری نقش مهمی در خاطره سازی شنیداری مسافرین روزهای پایانی تابستان 1404 ایفا کرده و می کند. این برنامه که با حضور هنرمندان و طنزپردازان برجسته استانی و کشور برگزار می‌شود، بخش های جذابی از جمله بیان ضرب‌المثل‌ها، برگزاری مسابقات با حضور مسافرین، معرفی نخبگان علمی،فرهنگی و نقاط گردشگری منطقه و استان و اجرای هنرمندان را شامل می‌شود.

بنابراین گزارش تکمیل کننده برنامه های فرهنگی،گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی میزبانی از نمایشگاه هفته گردشگری است که از بیست و سوم شهریورماه در فاز تجارت و گردشگری منطقه، با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و صنایع دستی و سوغات اصیل افتتاح خواهد شد.

گفتنی است از ابتدای سال تاکنون منطقه آزاد انزلی میزبان حدود 5 میلیون و 100 هزار گردشگر بوده و برپایی برنامه‌های متنوع و جذاب فرهنگی-هنری، ورزشی، که منجر به افزایش آمار گردشگری منطقه گردیده، شهریورماه امسال را به یکی از به‌یادماندنی‌ترین فصل‌های گردشگری تبدیل کرده است.

