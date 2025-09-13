به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سومین هفته جشنواره تابستانی کیش با حضور پرشور گردشگران و کیشوندان در کنسرت حال مجموعه بولینگ مریم برگزار شد.

در این مراسم، دو قرعه کشی یک میلیاردی مر بوط به هفته های دوم و سوم جشنواره انجام شد و پس از احراز گردشگر بودن قرعه های خارج شده نتایج اعلام می شود .

جایزه یکصد میلیون تومانی هفته سوم جشنواره تابستانی کیش نیز به قید قرعه به علیرضا ندری یکی از کیشوندان رسید.

گفتنی است دراین مراسم ضمن اهدای جوایز نقدی وغیرنقدی به کیشوندان وگردشگران ، گروه موسیقی باربد به اجرای برنامه پرداخت.

شایان ذکر است قرعه کشی دومین هفته جشنواره تابستانی به دلیل عدم احراز گردشگر بودن قرعه های خارج شده به هفته سوم موکول شده بود که شامگاه جمعه 21 شهریور قرعه کشی هفته دوم همزمان با سومین قرعه کشی انجام شد.

براساس برنامه ریزی های انجام شده همزمان با 20 آبان روز کیش، یک قرعه‌کشی یک میلیارد تومانی نیز به طور اختصاصی برای کیشوندان انجام می شود.