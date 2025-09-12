ثبت بیشترین پرواز در تابستان امسال؛ جابهجایی ۱۲ هزار مسافر در یک روز
همزمان با برگزاری جشنواره تابستانی کیش، بیشترین آمار پروازهای تابستان امسال در فرودگاه بینالمللی جزیره به ثبت رسید؛ در یک روز ۸۸ پرواز رفت و برگشت انجام شد و حدود ۱۲ هزار مسافر جابهجا شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ فرودگاه بینالمللی کیش میزبان ۸۸ پرواز رفت و برگشت بود و نزدیک به ۱۲ هزار مسافر تردد کردند. این تعداد پرواز بهعنوان بالاترین آمار ثبتشده در طول تابستان امسال اعلام شده است.
بر اساس برنامههای این رویداد، تخفیفهایی تا ۸۰ درصد در هتلها و مراکز اقامتی ارائه میشود و مراکز خرید، رستورانها و مجموعههای تفریحی نیز بستههای ویژهای برای گردشگران در نظر گرفتهاند. همچنین، قرعهکشیهای هفتگی با جوایز ارزنده و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای خانوادهها و مسافران جزیره پیشبینی شده است.
ثبت بیشترین پرواز تابستانی و جابهجایی ۱۲ هزار مسافر در یک روز، نشاندهنده استقبال گسترده گردشگران از جشنواره و نقش این رویداد در رونق سفر به جزیره کیش است.