د️ر گفتگو با رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد؛
بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد کیش در حوزه ترانزیت هوایی و دریایی
در حاشیه ششمین نمایشگاه لجستیک، حمل و نقل و صنایع وابسته انجام شد.
به گزارش ایلنا؛ علاالدین ازوجی، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه ایران برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی سالانه، نیازمند حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید سالانه است، مناطق آزاد به جهت زیرساختها و ظرفیتهای مناسب برای سرمایهگذاری میتوانند تسهیل کننده باشند.
و️ی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش به ویژه در حوزه ترانزیت هوایی و دریایی میتوانند از طریق ایجاد درآمدهای ارزی و بهرهبرداری از ظرفیتهای کریدوری موجود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.