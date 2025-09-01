خبرگزاری کار ایران
د️ر گفتگو با رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد؛

بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد کیش در حوزه ترانزیت هوایی و دریایی

کد خبر : 1685148
در حاشیه ششمین نمایشگاه لجستیک، حمل و نقل و صنایع وابسته انجام شد.

به گزارش ایلنا؛  علاالدین ازوجی،  رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور  گفت: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه ایران برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی سالانه، نیازمند حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید سالانه است، مناطق آزاد به جهت زیرساختها و ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌توانند تسهیل کننده باشند.
و️ی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش به ویژه در حوزه ترانزیت هوایی و دریایی می‌توانند از طریق ایجاد درآمدهای ارزی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کریدوری موجود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

 

