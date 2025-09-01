به گزارش ایلنا؛ علاالدین ازوجی، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه ایران برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی سالانه، نیازمند حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید سالانه است، مناطق آزاد به جهت زیرساختها و ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌توانند تسهیل کننده باشند.

و️ی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش به ویژه در حوزه ترانزیت هوایی و دریایی می‌توانند از طریق ایجاد درآمدهای ارزی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کریدوری موجود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

