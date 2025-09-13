بازتاب هفته وحدت در سفر نظارتی کمیسیون بهداشت به آذربایجانغربی/ از احصاء مطالبات مردم تا برنامهریزی برای بهبود وضعیت مراکز سلامت استان
نشست جمعبندی سفر نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به استان آذربایجانغربی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، معاون وزیر بهداشت، استاندار، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، فرمانداران و مسئولان حوزه سلامت برگزار شد. در این نشست نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی، ضمن مرور بازدیدهای میدانی، دیدگاههای خود درباره مشکلات و ظرفیتهای حوزه سلامت شمال استان را بیان کردند.
حسینعلی شهریاری: قول تأمین سه دستگاه سیتیاسکن برای شمال استان
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان این سفر، معاون وزیر درمان قول تأمین سه دستگاه سیتیاسکن برای استان داد که تا پایان سال تحویل خواهد شد، به شرط آنکه محل نصب توسط مسئولان آماده شود. ارزش روز هر دستگاه بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است و این اقدام بسیار ارزشمند خواهد بود.
وی افزود: وزارت بهداشت همچنین در زمینه تجهیز بیمارستانها به سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال، لاپاراسکوپی و دیالیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. هدف ما از این سفرها حل کامل مشکلات نیست، بلکه کاهش بخشی از دغدغههای مردم است.
رضا رحمانی: کمبود ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی در آذربایجانغربی
استاندار آذربایجانغربی در این نشست اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی کمتر از نرم کشوری داریم. استان از نظر توریسم سلامت ظرفیت بالایی دارد اما در تعداد بیمارستان رتبه ۲۲ کشور را داریم.
وی افزود: با مصوبهای به ارزش دو هزار میلیارد تومان، راه ترانزیتی ایواوغلی–ماکو تکمیل خواهد شد و این مسیر علاوه بر توسعه اقتصادی، دسترسی به خدمات سلامت را نیز بهبود میبخشد.
حسین گروسی: ماکو، نقطه اتصال کریدور شرق به غرب و قطب بالقوه توریسم سلامت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه گفت: ماکو در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد و همین جایگاه ویژه، فرصتهای گستردهای را در حوزه حملونقل، تجارت و سلامت ایجاد کرده است.
وی افزود: با توجه به همجواری با چند کشور و حضور جمعیت مرزی، توسعه توریسم سلامت در منطقه آزاد ماکو یک ضرورت است و میتواند علاوه بر ارائه خدمات به مردم منطقه، مقصدی برای بیماران کشورهای همسایه نیز باشد.
گروسی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو اهتمام جدی برای کمک به رفع کمبودهای حوزه سلامت دارد و در سالهای اخیر در کنار دولت و دانشگاه علوم پزشکی، بخشی از بار زیرساختی این حوزه را بر دوش کشیده است.
عمر علیپور: بازرگان حتی یک مرکز سلامت مجهز ندارد
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس گفت: با وجود اختصاص اعتبار برای خرید آمبولانس و دستگاه سونوگرافی، هنوز این تجهیزات به مردم تحویل نشدهاند. در شهر بازرگان که پیشانی جمهوری اسلامی و دروازه اروپا است، حتی یک مرکز سلامت مجهز وجود ندارد. ایجاد یک مرکز جامع سلامت ۲۰ تختخوابی در این شهر ضرورت دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان برای حوزه سلامت منطقه جذب شد اما کمبودها همچنان پابرجاست. همچنین با وجود دانشجویان فراوان در رشتههای پرستاری و بهداشت، به دلیل نبود ردیف استخدامی امکان جذب نیروهای بومی وجود ندارد.
سید سجاد رضوی: ارزش کمکهای منطقه آزاد ماکو امروز ۱۲۰۰ میلیارد تومان است
معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از منطقه آزاد ماکو گفت: این سازمان در زمان اجرا حدود ۲۷ میلیارد ریال در حوزه سلامت هزینه کرده که ارزش روز آن بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. ما قدردان زحمات منطقه آزاد در توسعه زیرساختهای درمانی هستیم.
وی افزود: قطعی برق یکی از چالشهای اساسی بیمارستانهاست که باید برای آن راهکار پایدار اندیشیده شود. همچنین باید امکانات رفاهی برای پزشکان و پرستاران در مناطق کمبرخوردار فراهم گردد و مطالبات صنفی آنان به موقع پرداخت شود.
رضوی در پایان تأکید کرد: مشکل دستگاههای سیتیاسکن در شهرهای منطقه آزاد ماکو برطرف خواهد شد و وزارت بهداشت این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
سلمان اسحاقی: مطالبات مردمی دقیقاً احصاء شد
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: کمیسیون بهداشت در این سفر، با همراهی معاون وزیر و مسئولان، وضعیت بهداشت و درمان شهرستانها را بررسی و مطالبات مردمی و مشکلات زیرساختی را بهصورت دقیق احصاء کرد. مصوبات این سفر صرفاً توصیه نیست بلکه با پشتوانه منابع اعتباری و ساختاری اجرا خواهد شد.
حسن نتاج: آذربایجانغربی ظرفیت قطب درمان فراملی را دارد
نماینده مردم بابل اظهار کرد: در بازدیدها مشخص شد نبود پایگاه بینجادهای هلالاحمر یکی از مشکلات مهم است. همچنین منطقه آزاد ماکو به دلیل موقعیت مرزی ظرفیت تبدیل شدن به قطب خدمات درمانی فراملی را دارد و باید از این فرصت استفاده کرد.
سید محمد جمالیان: پرداخت بهموقع اضافهکاری پرستاران قابل تقدیر است
نماینده مردم اراک گفت: یکی از نکات مثبت استان، پرداخت بهموقع اضافهکاری پرستاران است که نشاندهنده پیگیری جدی دانشگاه علوم پزشکی است. البته کمبود نیروی پرستاری همچنان وجود دارد و باید با راهاندازی دانشکده پرستاری و جذب نیروهای بومی برطرف شود.
حسین عبدلی: کمبود منابع انسانی فصل مشترک همه استانهاست
نماینده مردم نطنز بیان کرد: کمبود نیروی انسانی و مالی و قدیمی بودن ساختار بیمارستانها مشکل مشترک بیشتر استانهاست. در منطقه آزاد ماکو انتظار تحول بیشتری وجود دارد و امیدواریم با پیگیری مسئولان شاهد تغییرات محسوس باشیم.
محمدرسول شیخیزاده: مرزها باید ساماندهی شوند
وی گفت: در بازدیدها مشاهده شد فاصله تا مرز بسیار کم است و بسیاری از جوانان برای کار به کشور همسایه میروند که خطرآفرین است. باید برنامهای برای مبادلات رسمی کالایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی در مرز تدوین شود. همچنین ظرفیت منطقه برای توریسم درمانی باید فعال گردد.
عالیه زمانی کیاسری: حمایتهای ملی برای ارتقای سلامت ادامه دارد
نماینده مردم قائمشهر گفت: با تلاشهای کمیسیون بهداشت و مدیران محلی، خدمات سلامت در منطقه ارتقا یافته است. در بودجه سال آینده نیز پیگیر اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای درمانی خواهیم بود.
فاطمه محمدبیگی: توسعه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ضروری است
نماینده مردم قزوین اظهار کرد: آمار زایمان طبیعی در این استان ۶۰ درصد است که بسیار مطلوب است. باید با تقویت نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع، خدمات بهداشتمحور جایگزین درمانمحور شود. همچنین ایجاد پایگاههای اورژانس و توسعه سلامت الکترونیک در منطقه ضروری است.
علیاصغر باقرزاده: دوره نمایندگی علیپور شاهد تحولات مثبت خواهد بود
وی گفت: در دوره نمایندگی آقای علیپور قطعاً تحولات مهمی در حوزه سلامت رخ خواهد داد. ما در مجلس نیز تمام توان خود را برای پشتیبانی از این روند بهکار خواهیم گرفت، بهویژه در حوزه هلالاحمر و مدیریت بحران.
محمود طاهری: توسعه زیرساختهای درمانی در مناطق مرزی، سرمایهگذاری پایدار برای آینده کشور
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توجه به مناطق مرزی از جمله ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، تنها یک اقدام مقطعی نیست بلکه سرمایهگذاری پایدار برای آینده کشور محسوب میشود. این مناطق با وجود ظرفیتهای تجاری و لجستیکی، اگر در حوزه سلامت به سطح استاندارد برسند، میتوانند به الگوی توسعه متوازن تبدیل شوند.
وی افزود: انتظار داریم با همافزایی میان کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت و سازمان منطقه آزاد ماکو، مسیر ارتقای زیرساختهای درمانی و خدمات بهداشتی سرعت بیشتری بگیرد و عدالت در سلامت برای مردم شریف این خطه محقق شود.
شایان ذکر است: در این سه روز نمایندگان مجلس که با دعوت نماینده مردم منطقه آزاد ماکو و چالدران به شمال استان سفر کرده بودند، از مراکز درمانی و سلامت شهرستان های ماکو،شوط، پلدشت و چالدران بازدید کردند.