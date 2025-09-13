به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این سازمان در این نشست با اشاره به اقدامات این سازمان در توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: سازمان منطقه آزاد ماکو طی سال‌های اخیر در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه سلامت انجام داده است. تجهیز بیمارستان فجر ماکو به دستگاه‌های پیشرفته MRI، سی‌تی‌اسکن دوال، بخش ویژه نوزادان (NICU)، رادیولوژی دیجیتال و تجهیزات اورژانس تنها بخشی از این اقدامات است.

حسین گروسی افزود: در بیمارستان‌های شهدای شوط و امام خمینی پلدشت نیز، تأمین تجهیزات نوین پزشکی، بازسازی مراکز درمانی و تقویت اورژانس‌ها با حمایت مستقیم منطقه آزاد صورت گرفته است. علاوه بر این، ده‌ها مرکز جامع سلامت شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای تجهیز و نوسازی شده‌اند. تجهیز آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و کمک به هلال‌احمر و مراکز توانبخشی از دیگر اقدامات شاخص منطقه آزاد ماکو است.

استاندار آذربایجان‌غربی: کمبود ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی داریم

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت درمان استان گفت: در استان بیش از ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی کمتر از نرم کشوری داریم. آذربایجان‌غربی ظرفیت بسیار بالایی در حوزه توریسم سلامت دارد، اما از نظر تعداد بیمارستان در رتبه ۲۲ کشور قرار گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: کشورهای همسایه به شدت علاقه‌مند به استفاده از خدمات درمانی ایران هستند و این یک فرصت بزرگ برای توسعه توریسم درمانی استان است.

رحمانی در خصوص زیرساخت های منطقه بیان داشت: از سوی دیگر، با مصوبه‌ای به ارزش دو هزار میلیارد تومان، راه ترانزیتی ایواوغلی – ماکو تکمیل خواهد شد و توسعه شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان، زیرساخت مهمی برای ارتقای خدمات سلامت نیز خواهد بود.

نماینده مردم ماکو: ضرورت احداث مرکز جامع سلامت در بازرگان

عمر علیپور، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در کمیسیون بهداشت و درمان، کاهش مشکلات حوزه سلامت است. امروز متأسفانه مراکز درمانی بین‌راهی با کمبود نیروی متخصص و آمبولانس مواجه هستند. هزینه خرید آمبولانس پرداخت شده، اما هنوز این خودروها تحویل داده نشده است.

وی افزود: برای بیمارستان چالدران ۶ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده، اما دستگاه سونوگرافی آن هنوز راه‌اندازی نشده است. سال گذشته نیز ۳۰ میلیارد تومان برای حوزه انتخابیه جذب شد، اما کمبودها همچنان جدی است.

نماینده مردم ماکو تأکید کرد: در شهر بازرگان که پیشانی جمهوری اسلامی و دروازه ورود به اروپاست، تنها یک مرکز در حد خانه بهداشت داریم. احداث یک مرکز جامع سلامت ۲۰ تختخوابی مجهز در این شهر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین با وجود دانشجویان فراوان در رشته‌های پرستاری و بهداشت، متأسفانه ردیف استخدامی برای جذب آنان وجود ندارد.

معاون وزیر بهداشت: مشکل سی‌تی‌اسکن شهرهای منطقه آزاد ماکو حل می‌شود / کمک های منطقه آزاد ماکو در حوزه درمان چشمگیر است

سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این نشست با قدردانی از حمایت‌های منطقه آزاد ماکو افزود: کمک‌های این سازمان به دانشگاه علوم پزشکی، اگر با قیمت امروز محاسبه شود، بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. در حالی‌که رقم هزینه‌شده در زمان اجرا حدود ۲۷ میلیارد ریال بوده است. ما قدردان زحمات و همراهی‌های منطقه آزاد در توسعه زیرساخت‌های درمانی هستیم.

وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی بیمارستان‌ها گفت: قطعی برق یکی از چالش‌های اساسی مراکز درمانی است که باید برای آن راهکارهای پایدار و دوسویه اندیشیده شود. همچنین لازم است امکانات رفاهی و سکونت برای پزشکان و پرستاران در مناطق کم‌برخوردار فراهم شود.

رضوی در پایان قول داد: مشکل دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن در شهرهای منطقه آزاد ماکو برطرف خواهد شد و وزارت بهداشت برای تأمین این نیاز حیاتی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

