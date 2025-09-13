به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در جریان این سفر، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از بیمارستان فجر ماکو و مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی بازرگان بازدید کردند.

در این بازدیدها مقرر شد مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مراکز درمانی منطقه به‌صورت ویژه بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدیدها اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احداث مرکز جامع سلامت با ظرفیت ۲۰ تا ۲۴ تخت‌خوابی در شهر بازرگان در دستور کار قرار دارد.

در همین راستا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز بر آمادگی کامل این سازمان برای مشارکت در اجرای پروژه‌های مهم درمانی منطقه تأکید کرد.

همچنین اعضای کمیسیون بهداشت در نشست‌های تخصصی با مسئولان محلی، بر ضرورت تداوم حمایت از توسعه زیرساخت‌های سلامت در شمال استان آذربایجان‌غربی تأکید کردند.

شایان ذکر است منطقه آزاد ماکو طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های گسترده‌ای از جمله تجهیز بیمارستان‌ها به دستگاه‌های پیشرفته MRI، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، NICU، رادیولوژی دیجیتال، و نیز نوسازی خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و مراکز توانبخشی، بیش از ۲۷۶ میلیارد ریال در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کرده است.

از دیگر اقدامات شاخص در این حوزه می‌توان به آزادسازی ۹۸ دستگاه آمبولانس دپو شده در مرز بازرگان اشاره کرد که با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل منطقه آزاد ماکو و پس از انجام تشریفات گمرکی، جهت شماره‌گذاری به وزارت نفت تحویل داده شدند.

