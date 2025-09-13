صادرات بیش از ۲۰ میلیون تن کالای غیر نفتی از خوزستان به خارج از کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: بیش از ۲۰ میلیون تن کالای غیر نفتی از خوزستان به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، جواد کاظم نسب در نشست بررسی شاخصهای اقتصادی خوزستان افزود: در ۱۰ ماه گذشته با بیش از ۲۰ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش هفت میلیارد دلار از استان به خارج از کشور صادر شده است که معادل ۲۳ درصد افزایش ارزی و ۱۷ درصد افزایش وزنی نسبت به مدت مشابه گذشته میباشد که از دستاوردهای ارزشمندن استان در حوزه تجارت خارجی است.
وی با بیان اینکه کسب رتبه اول در تولید و خرید تضمینی گندم با میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن (معادل ۲۰ درصد تولید کشور)، در تولید و خرید تضمینی دانههای روغنی (کلزا) با خرید ۷۶ هزار و ۳۰۰ تن، در تولید چغندر قند با میزان یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن، در تولید ذرت با میزان ۳۸۰ هزار تن، و در تولید شکر از دستاوردهای استان در بخشهای مختلف اقتصادی است، ادامه داد: شکسته شدن حد نصاب ۳۰ ساله تولید میگو با تولید بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تن و همچنین تصویب الگوی کشت پاییزه و تابستانه در تمام حوزههای آبی از دیگر دستاوردهای اقتصادی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطر نشان کرد: پیگیری و تامین مطالبات کشاورزان بهویژه گندمکاران و کلزاکاران، ساماندهی مراکز خرید گندم، هماهنگی ناوگان حمل و نقل و تسریع در برداشت محصول چغندرقند دیگر اقدامات این معاونت است.
کاظم نسب بیان کرد: افزایش اقلام کالاهای مجاز ملوانی (ته لنجی) به ۹۷ قلم، افزایش اقلام مشمول معافیت سود بازرگانی در بنادر خرمشهر و آبادان، تصویب اولیه بازارچه مرزی شلمچه در سازمان توسعه تجارت ایران (منوط به عقد تفاهمنامه با طرف عراقی)، تعیین تکلیف کلیه کالاهای رسوبی موجود در انبار گمرک اهواز، کسب مجوز رویه ترانزیت خارجی برای گمرک شادگان، حل مشکل دیرینه نصب و راهاندازی «ایکس ری کامیونی» در پایانه مرزی شلمچه و جذب سرمایهگذار خارجی به مبلغ پنج میلیارد دلار از دیگر اقدمات استان در بخش تجارت خارجی است.
وی گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه، به دستور استاندار، قرارگاه هماهنگی بازار امنیت غذایی با مسئولیت اینجانب تشکیل شد؛ در این مدت با همکاری همه بخشها، تامین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر استان بدون هیچ مشکلی مدیریت شد. همچنین در خوزستان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با بارگیری و حمل بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای اساسی در بندر امام خمینی نه تنها نیاز خود بلکه سهم مهمی در تامین امنیت غذایی کل کشور ایفا کرد.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان از برنامهریزی برای رفع انحصار حمل آرد، ساماندهی توزیع آن در سطح استان، تجهیز ۳۰ درصد واحدهای نانوایی به سوخت جایگزین و همچنین پیگیریهای جدی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور در حوزههای کشاورزی، شیلات، انرژیهای نو، گردشگری و بنادر خبر داد.