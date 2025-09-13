به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، گردشگری را «موتور محرک توسعه استان خوزستان» دانست و اظهار کرد: مدیریتی که امروز در مسیر توسعه گردشگری خوزستان قرار گرفته می‌تواند آینده‌ای روشن را برای مردم این دیار رقم بزند.

وی با اشاره به تجربه موفق حضور گسترده گردشگران در نوروز امسال افزود: ورود ده‌ها هزار گردشگر به شهرهای مختلف خوزستان از جمله خرمشهر، بار دیگر نشان داد که گردشگری نه تنها یک رویداد فرهنگی بلکه یک ابزار اثربخش برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت شهروندان است.

نماینده مردم خرمشهر در ادامه تصریح کرد: قرار است مسیر حرکت لوکوموتیو توسعه خرمشهر بر ریل گردشگری قرار گیرد. خرمشهر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های طبیعی بی‌مانند، شایستگی تبدیل‌شدن به یک مقصد مهم گردشگری در سطح ملی و منطقه‌ای را دارد.

مطورزاده با اشاره به ملاقات خود با مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: در پی گفت‌وگوهای انجام‌شده، دکتر نیکو به‌طور رسمی اعلام آمادگی کرد تا طرح‌های پیشنهادی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برای توسعه خرمشهر تأمین مالی شود. بر همین اساس، نخستین بسته پیشنهادی طی روزهای آینده به‌صورت مکتوب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال خواهد شد.

او همچنین از نقش‌آفرینی منطقه آزاد اروند در تعریف پروژه‌های گردشگری آبی و دریایی خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی با همراهی منطقه آزاد اروند، تاکنون هشت اسکله گردشگری در خرمشهر احداث کرده و تسهیلات ویژه‌ای برای ساخت یا خرید شناورهای تفریحی و مسافری با یارانه سود بانکی در نظر گرفته است.

نماینده مردم خرمشهر با بیان اینکه بزرگ‌ترین طرح در دستور کار، ایجاد زیرساخت‌های جامع گردشگری دریایی، نورپردازی سواحل و برج‌های نوری است افزود: خرمشهر تنها شهر ایران است که از پدیده جزر و مد بهره‌مند است؛ ویژگی طبیعی‌ای که مناظری بدیع و کم‌نظیر می‌آفریند. ما مصمم هستیم با ایجاد زیرساخت‌های نوین، این ظرفیت استراتژیک را به یک مزیت رقابتی پایدار برای خرمشهر تبدیل کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: به‌عنوان نماینده مردم، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت و منابع سازمان منطقه آزاد اروند، زیرساخت‌های گردشگری خرمشهر تکمیل شود. خرمشهر باید به نماد توسعه گردشگری دریایی کشور و پیشگام بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی خوزستان تبدیل شود.