به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ دکتر هدا مجیری، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اظهار کرد: طی اقدامات نظارتی و بازرسی‌های مستمر، مقادیر قابل‌توجهی از داروها و مکمل‌های تاریخ‌گذشته، فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، و محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و فاقد مجوز، از سطح عرضه و مراکز غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری گردید.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق ضوابط قانونی در حوزه سلامت، افزود: اقلام کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور مقام محترم قضایی، توسط واحد مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان و با همکاری نهادهای نظارتی و انتظامی، به‌صورت کامل معدوم‌سازی شدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان ضمن هشدار نسبت به مخاطرات مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز، از شهروندان خواست در خرید اقلام سلامت‌محور، صرفاً از مراکز معتبر و دارای مجوز رسمی اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان مربوطه بررسی و پیگیری شود.