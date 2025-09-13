پیام معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی سینما
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در پیامی ۲۱شهریور روز ملی سینما را به هنرمندان این عرصه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند متن پیام جبار سالمپور، بدین شرح است: فرارسیدن روز ملی سینما را به همه علاقهمندان، هنرمندان و فعالان این عرصه تبریک میگویم. سینما همواره به عنوان هنر و رسانهای تأثیرگذار، در ثبت و بازتاب فرهنگ، تاریخ و هویت ملی نقش بسزایی داشته است.
شهرهای آبادان و خرمشهر با سابقه درخشان در تولید آثار سینمایی و حضور در جشنوارهها، همواره مایه افتخار منطقه بوده و الهامبخش نسلهای جوان در مسیر هنر و فرهنگ هستند. این تاریخ غنی سینمایی، نشان از ظرفیتهای فرهنگی و هنری بینظیر منطقه آزاد اروند دارد که باید پاس داشته شود.
سازمان منطقه آزاد اروند با اعتقاد به اهمیت هنر و فرهنگ، همواره در حمایت از تولید محتوا و برنامههای فرهنگی سینمایی، توسعه زیرساختها و ایجاد بسترهای مناسب برای هنرمندان منطقه پیشگام خواهد بود.
امید است با تلاش جمعی هنرمندان، سینماگران و فعالان فرهنگی، شاهد رونق و بالندگی بیش از پیش هنر سینما و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری آبادان و خرمشهر در سطح ملی و بینالمللی باشیم.
جبار سالمپور
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد اروند