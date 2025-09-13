فراخوان برگزاری دورههای آموزش گردشگری در منطقه آزاد اروند
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با هدف توسعه آموزشهای تخصصی در حوزه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات، فراخوانی برای برگزاری دورههای آموزشی در زمینه هتلداری و راهنمایان گردشگری منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس این اطلاعیه، آموزشهای مستمر و هدفمند در صنعت گردشگری نقش بسزایی در افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی، جلب رضایت گردشگران و ارتقای جایگاه منطقه در میان مقاصد گردشگری دارد.
در همین راستا، سازمان منطقه آزاد اروند از تمامی مؤسسات آموزشی و مراکز دارای مجوز از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دعوت کرده است تا در صورت دارا بودن مجوزات لازم، برای همکاری در برگزاری این دورهها اعلام آمادگی کنند.
مهلت مراجعه و ارائه درخواست از سوی موسسات آموزشی تا تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به مدیریت توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به ثبتنام و تکمیل مراحل اقدام نمایند.