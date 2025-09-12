دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان:
منطقه آزاد اروند محور تجارت و تولید صنعتی برای رونق خوزستان باشد
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت تعامل سازنده بین سازمان منطقه آزاد اروند و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای محلی در حوزه تجارت و تولید صنعتی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، انتظار اصلی بخش خصوصی استان از این سازمان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، شهلا عموری امروز ۲۰ شهریور در نشست هماندیشی هیأت رئیسه اتاق اهواز با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اگر سازمانهای متولی همچون منطقه آزاد اروند استقلال عمل داشته باشند، استان میتواند از برخی تصمیمات ملی که فرصتها را هدر میدهند، رهایی یابد.
وی افزود: تمرکز بر تجارت و تولید صنعتی میتواند آمار بیکاری را کاهش داده و رفاه را به خانوارها بیاورد. عموری با اشاره به همجواری خوزستان با عراق و ظرفیتهای این موقعیت، ادامه داد: منطقه آزاد اروند میتواند تعاملات تجاری را تقویت کند و با گام برداشتن در این مسیر، زمینه لازم برای تأمین ۵۰ درصد نیازهای عراق از طریق تولیدات محلی خوزستان را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، ساماندهی مرزها برای تسهیل تجارت را ضروری دانست و گفت: دستگاههای ایکسری نباید هزینههای تجارت را برای صادرکنندگان افزایش دهند، همچنین دلالان و ناهنجاریهای مرزی مانند دستفروشی باید ساماندهی شوند تا خوزستان به عنوان اقتصاد دوم کشور، چهرهای حرفهای و منظم داشته باشد.
وی با اشاره به بخش تولید و صنعت، بر بومیسازی فرصتها با رویکرد تعاملی تأکید کرد و افزود: ظرفیتهای گردشگری صنعتی، سلامت و زیارتی استان باید توسط شرکتهای محلی مدیریت شود؛ استان خوزستان متخصصان و شرکتهای توانمندی دارد که میتوانند از این ظرفیتها بهرهبرداری کنند.
عموری با الهام از تجربه ترکیه در صادرات صنعتی و فرهنگسازی گفت: باید به داشتههای خود اعتماد کنیم؛ نمایشگاههای دانشبنیان برای معرفی توانمندیها به عراقیها برگزار کنیم تا سرمایهگذاران جذب و سهم صنایع استان در بازار این کشور افزایش یابد. وی با تأکید بر اینکه منطقه آزاد اروند باید از یک ظرفیت بالقوه به یک فرصت بالفعل تبدیل شود، بیان کرد: مناقصات صنعتی باید به شرکتهای محلی واگذار شود تا امنیت و رفاه ایجاد شود. همچنین خطوط کشتیرانی مستقیم و هواپیماهای کارگو با تخفیف و بستههای حمایتی برای صادرات شامل خدمات پس از فروش تعریف شود.
وی افزود: تشکیل کمیته مقرراتزدایی برای شناسایی موانع تولید و تجارت و پیگیری مصوبات ضروری است تا خطکشیهای جغرافیایی مانع پیشرفت نشود.
عموری خطاب به مدیران منطقه آزاد اروند گفت: آماگی داریم در مسیر تقویت تعامل و برداشتن گامهای درست و فراهم آوردن مسیرهای پایدار برای تجارت و تولید در کنار شما باشیم و در این مسیر با استفاده از ظرفیت شورای گفتوگو، جلب مشارکت هیئتهای تجاری و برگزاری نمایشگاهها جهت جذب سرمایهگذار و رونق اقتصادی استان همراه شما هستیم. ضرورت تسریع در ترخیص خودروها و توسعه تجارت مرزی در منطقه آزاد اروند عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به تأثیر مثبت ترخیص خودروهای اروند بر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و رونق فعالیتهای اقتصادی در استان، بر تداوم و تسریع این روند تأکید کرد.
عیسی نعامی نیز در نشست با مسئولان منطقه آزاد اروند خواستار رفع کندی موجود در فرآیند ترخیص خودروها شد و افزود: تعیین تکلیف خودروهای با موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی(شش سیلندر به بالا) ضروری است تا مالکان از بلاتکلیفی خارج شوند و مشخص شود این خودروها با پلاک اروند یا پلاک گذر در استان تردد خواهند داشت.
وی با اشاره به تفاهمنامه سازمان منطقه آزاد اروند با پلیس راهنمایی و رانندگی برای صدور پلاک گذر موقت، بیان کرد: طبق رویه موجود، این خودروها میتوانند سالانه یک یا دو بار مجوز خروج از استان دریافت کنند.
نعامی بر شفافسازی این روند و سرعتبخشیدن به تصمیمگیریها تأکید کرد تا از هرگونه سردرگمی جلوگیری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین تسریع در روند واردات کالا از مرزهای عراق را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: تسهیل در این مسیر نهتنها از نظر اقتصادی و حملونقل بهصرفهتر است، بلکه به شکل گسترده موجب ایجاد اشتغال و رونق بیشتر در خوزستان خواهد شد. منطقه آزاد اروند حلقه اتصال زنجیرههای اقتصادی خوزستان است عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: سازمان منطقه آزاد اروند میتواند با اتصال زنجیرههای صنعتی، تولیدی و تجاری، به بهبود شاخصهای تجارت، صنعت، خدمات و کسبوکارها در خوزستان کمک کند.