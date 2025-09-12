خبرگزاری کار ایران
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان:

منطقه آزاد اروند محور تجارت و تولید صنعتی برای رونق خوزستان باشد

منطقه آزاد اروند محور تجارت و تولید صنعتی برای رونق خوزستان باشد
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت تعامل سازنده بین سازمان منطقه آزاد اروند و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های محلی در حوزه تجارت و تولید صنعتی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، انتظار اصلی بخش خصوصی استان از این سازمان است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، شهلا عموری امروز ۲۰ شهریور در نشست هم‌اندیشی هیأت رئیسه اتاق اهواز با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اگر سازمان‌های متولی همچون منطقه آزاد اروند استقلال عمل داشته باشند، استان می‌تواند از برخی تصمیمات ملی که فرصت‌ها را هدر می‌دهند، رهایی یابد.

وی افزود: تمرکز بر تجارت و تولید صنعتی می‌تواند آمار بیکاری را کاهش داده و رفاه را به خانوارها بیاورد. عموری با اشاره به همجواری خوزستان با عراق و ظرفیت‌های این موقعیت، ادامه داد: منطقه آزاد اروند می‌تواند تعاملات تجاری را تقویت کند و با گام برداشتن در این مسیر، زمینه لازم برای تأمین ۵۰ درصد نیازهای عراق از طریق تولیدات محلی خوزستان را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، ساماندهی مرزها برای تسهیل تجارت را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های ایکس‌ری نباید هزینه‌های تجارت را برای صادرکنندگان افزایش دهند، همچنین دلالان و ناهنجاری‌های مرزی مانند دستفروشی باید ساماندهی شوند تا خوزستان به عنوان اقتصاد دوم کشور، چهره‌ای حرفه‌ای و منظم داشته باشد.

وی با اشاره به بخش تولید و صنعت، بر بومی‌سازی فرصت‌ها با رویکرد تعاملی تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های گردشگری صنعتی، سلامت و زیارتی استان باید توسط شرکت‌های محلی مدیریت شود؛ استان خوزستان متخصصان و شرکت‌های توانمندی دارد که می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.

عموری با الهام از تجربه ترکیه در صادرات صنعتی و فرهنگ‌سازی گفت: باید به داشته‌های خود اعتماد کنیم؛ نمایشگاه‌های دانش‌بنیان برای معرفی توانمندی‌ها به عراقی‌ها برگزار کنیم تا سرمایه‌گذاران جذب و سهم صنایع استان در بازار این کشور افزایش یابد. وی با تأکید بر اینکه منطقه آزاد اروند باید از یک ظرفیت بالقوه به یک فرصت بالفعل تبدیل شود، بیان کرد: مناقصات صنعتی باید به شرکت‌های محلی واگذار شود تا امنیت و رفاه ایجاد شود. همچنین خطوط کشتیرانی مستقیم و هواپیماهای کارگو با تخفیف و بسته‌های حمایتی برای صادرات شامل خدمات پس از فروش تعریف شود.

وی افزود: تشکیل کمیته مقررات‌زدایی برای شناسایی موانع تولید و تجارت و پیگیری مصوبات ضروری است تا خط‌کشی‌های جغرافیایی مانع پیشرفت نشود.

عموری خطاب به مدیران منطقه آزاد اروند گفت: آماگی داریم در مسیر تقویت تعامل و برداشتن گام‌های درست و فراهم آوردن مسیرهای پایدار برای تجارت و تولید در کنار شما باشیم و در این مسیر با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، جلب مشارکت هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌ها جهت جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی استان همراه شما هستیم. ضرورت تسریع در ترخیص خودروها و توسعه تجارت مرزی در منطقه آزاد اروند عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به تأثیر مثبت ترخیص خودروهای اروند بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان، بر تداوم و تسریع این روند تأکید کرد.

عیسی نعامی نیز در نشست با مسئولان منطقه آزاد اروند خواستار رفع کندی موجود در فرآیند ترخیص خودروها شد و افزود: تعیین تکلیف خودروهای با موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی(شش سیلندر به بالا) ضروری است تا مالکان از بلاتکلیفی خارج شوند و مشخص شود این خودروها با پلاک اروند یا پلاک گذر در استان تردد خواهند داشت.

وی با اشاره به تفاهمنامه سازمان منطقه آزاد اروند با پلیس راهنمایی و رانندگی برای صدور پلاک گذر موقت، بیان کرد: طبق رویه موجود، این خودروها می‌توانند سالانه یک یا دو بار مجوز خروج از استان دریافت کنند.

نعامی بر شفاف‌سازی این روند و سرعت‌بخشیدن به تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد تا از هرگونه سردرگمی جلوگیری شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین تسریع در روند واردات کالا از مرزهای عراق را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: تسهیل در این مسیر نه‌تنها از نظر اقتصادی و حمل‌ونقل به‌صرفه‌تر است، بلکه به شکل گسترده موجب ایجاد اشتغال و رونق بیشتر در خوزستان خواهد شد. منطقه آزاد اروند حلقه اتصال زنجیره‌های اقتصادی خوزستان است عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: سازمان منطقه آزاد اروند می‌تواند با اتصال زنجیره‌های صنعتی، تولیدی و تجاری، به بهبود شاخص‌های تجارت، صنعت، خدمات و کسب‌وکارها در خوزستان کمک کند.

صفدر پیرمرادی نیز در نشست هم‌اندیشی با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در تأمین ارز مورد نیاز برای خطوط تولید، خواستار حمایت‌های ویژه از سوی منطقه آزاد اروند شد. وی افزود: این سازمان با اتخاذ تصمیمات اقتصادی هوشمندانه می‌تواند نقش کلیدی در رشد پایدار اقتصاد استان ایفا کند. پیرمرادی همچنین بر لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌های مرز شلمچه تأکید کرد و گفت: خوزستان با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی نباید در گذرگاه‌های مرزی دچار چالش باشد. تقویت زیرساخت‌های شلمچه می‌تواند تعاملات تجاری را تسهیل کند. در این نشست، بر همکاری سازنده بین اتاق بازرگانی اهواز و سازمان منطقه آزاد اروند برای رفع موانع تولید و تجارت و تقویت زنجیره‌های اقتصادی تأکید شد.

 

