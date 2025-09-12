تولید ۸ میلیارد دلاری از شلمچه زمینه ساز رونق آبادان و خرمشهر می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی امروز ۲۰ شهریور در نشست هم‌اندیشی با هیئت اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: منطقه آزاد اروند با رئیس‌جمهور محلی، نقشی کلیدی در توسعه منطقه اقتصادی ایفا می‌کند. هدف اصلی ما خدمت به مردم و بهره‌مندی آن‌ها از مزایای این منطقه برای بهبود معیشت است.

وی با اشاره به نقش اتاق‌های ارتباطی بازرگانی اهواز، خرمشهر و احیای تجارت منطقه افزود: همکاری و مشاوره با اتاق‌های بازرگانی برای پیشبرد اهداف تجاری در مورد مردم و کشور ضروری است. این موضوع باید با دقت و برنامه ریزی دقیق ادامه یابد.

خانزادی با تاکید بر لزوم بازطراحی مرزی شلمچه، بیان کرد: با تبدیل مرز شلمچه به یک بندر خشک مدرن، احیای نقش تاریخی خرمشهر در تجارت و آبادان در صنعت احیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و ساماندهی‌ها نیز در آبادانی آبادان آباد آباد ‌اند.

وی پیش‌بینی که با اجرای کامل رویه‌های وارداتی این مرز سالانه، ۸ میلیارد دلار تجارت را انجام داد.

مدیر منطقه آزاد اروند یکی از طرح‌های اصلی توسعه را «دوگانگی مدیریتی» در منطقه دانست و گفت: اصلاح قوانین برای شفاف‌سازی اختیارات و مسئولیت‌ها است. این اقدام به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از آن از امکانات کمک می‌کند.

ساماندهی خودروهای اروندی و نوسازی ناوگان عمومی

خانزادی به خودروهای اروندی پرداخت و موضوع بیان کرد: تلاش می‌کنیم خودروهای اروندی با کمترین تعارف در اختیار مردم قرار بگیرند و تعداد مجوزهای عبور موقت این خودروها در سال افزایش یابد. همچنین، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطقه در اولویت قرار دارد تا شأن و اطمینان مردم حفظ شود.

وی با اشاره به ضعف سرمایه‌گذاری کلان در آبادان و خرمشهر، بر لزوم حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط و توسعه تمرکز تاکید کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی شده و برنامه‌ریزی‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود تا از این طریق پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در منطقه را بسازند.

وی تاکید کرد: بررسی ما بر تجارت آزاد مرز شلمچه، ساماندهی خودروهای اروندی و توسعه سرمایه گذاری های خرد با هدف استفاده از مردم است.