خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:

تولید ۸ میلیارد دلاری از شلمچه زمینه ساز رونق آبادان و خرمشهر می شود

تولید ۸ میلیارد دلاری از شلمچه زمینه ساز رونق آبادان و خرمشهر می شود
کد خبر : 1684992
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان منطقه آزاد اروند مجوز واردات کالا از مرز شلمچه را نقطه عطفی در توسعه تجارت آزاد اروند و بهبود معیشت مردم آبادان و خرمشهر عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل رویه‌های تجاری، حجم صادرات سالانه این مرز به هفت تا هشت میلیون دلار برسد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی امروز ۲۰ شهریور در نشست هم‌اندیشی با هیئت اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: منطقه آزاد اروند با رئیس‌جمهور محلی، نقشی کلیدی در توسعه منطقه اقتصادی ایفا می‌کند. هدف اصلی ما خدمت به مردم و بهره‌مندی آن‌ها از مزایای این منطقه برای بهبود معیشت است.

وی با اشاره به نقش اتاق‌های ارتباطی بازرگانی اهواز، خرمشهر و احیای تجارت منطقه افزود: همکاری و مشاوره با اتاق‌های بازرگانی برای پیشبرد اهداف تجاری در مورد مردم و کشور ضروری است. این موضوع باید با دقت و برنامه ریزی دقیق ادامه یابد.

خانزادی با تاکید بر لزوم بازطراحی مرزی شلمچه، بیان کرد: با تبدیل مرز شلمچه به یک بندر خشک مدرن، احیای نقش تاریخی خرمشهر در تجارت و آبادان در صنعت احیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و ساماندهی‌ها نیز در آبادانی آبادان آباد آباد ‌اند.

وی پیش‌بینی که با اجرای کامل رویه‌های وارداتی این مرز سالانه، ۸ میلیارد دلار تجارت را انجام داد.

تولید ۸ میلیارد دلاری از شلمچه زمینه ساز رونق آبادان و خرمشهر می شود

مدیر منطقه آزاد اروند یکی از طرح‌های اصلی توسعه را «دوگانگی مدیریتی» در منطقه دانست و گفت: اصلاح قوانین برای شفاف‌سازی اختیارات و مسئولیت‌ها است. این اقدام به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از آن از امکانات کمک می‌کند.

ساماندهی خودروهای اروندی و نوسازی ناوگان عمومی

خانزادی به خودروهای اروندی پرداخت و موضوع بیان کرد: تلاش می‌کنیم خودروهای اروندی با کمترین تعارف در اختیار مردم قرار بگیرند و تعداد مجوزهای عبور موقت این خودروها در سال افزایش یابد. همچنین، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی منطقه در اولویت قرار دارد تا شأن و اطمینان مردم حفظ شود.

وی با اشاره به ضعف سرمایه‌گذاری کلان در آبادان و خرمشهر، بر لزوم حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط و توسعه تمرکز تاکید کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی شده و برنامه‌ریزی‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود تا از این طریق پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در منطقه را بسازند.

وی تاکید کرد: بررسی ما بر تجارت آزاد مرز شلمچه، ساماندهی خودروهای اروندی و توسعه سرمایه گذاری های خرد با هدف استفاده از مردم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی