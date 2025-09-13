خبرگزاری کار ایران
هتلداران اروند دور یک میز؛ از چالش‌ها تا راهکارهای حمایتی

هتلداران اروند دور یک میز؛ از چالش‌ها تا راهکارهای حمایتی
نشست هم‌اندیشی جامعه هتلداران منطقه آزاد اروند با هدف بررسی مسائل صنفی و تبادل نظر درباره راهکارهای حمایتی، با حضور فعالان این حوزه و مدیران سازمان منطقه آزاد برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست هتلداران موضوعاتی همچون هزینه‌های بالا، رقابت نابرابر با خانه‌مسافرها، ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و لزوم تبلیغات مؤثرتر را مطرح کردند.

این مباحث بیانگر آن بود که صنعت هتلداری در اروند با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست و نیازمند برنامه‌ریزی مشترک و حمایت‌های هدفمند است.

سجاد پاک‌گهر، مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به اهمیت هتل‌ها در زنجیره گردشگری، از بررسی مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی خبر داد.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان هتل‌ها، سامان‌دهی خانه‌مسافرها، تسریع در فرآیند استانداردسازی واحدهای اقامتی و تقویت تبلیغات محیطی در مبادی ورودی منطقه از جمله برنامه‌های جاری این مدیریت است.

این نشست بیش از آنکه محملی برای طرح وعده‌ها باشد، فرصتی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی و یافتن راه‌حل‌های مشترک بود. ادامه این تعاملات می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه‌تر را هموار کند و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه آزاد اروند بینجامد؛ امری که می‌تواند هم به تقویت گردشگری و هم به بهبود اقتصاد محلی کمک کند.

 

