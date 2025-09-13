بازنگری طرح جامع ترافیک خرمشهر در دستور کار قرار دارد
فرماندار خرمشهر بر لزوم تدوین طرح جامع ترافیکی با افق پنجساله برای مدیریت ترافیک شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، جلسه شورای ترافیک شهرستان خرمشهر سهشنبه با حضور شاهین هاشمی، فرماندار ویژه و اعضای این شورا برگزار شد.
در این نشست، بازنگری و تدوین طرح جامع ترافیکی با هدف رفع مشکلات ترافیکی شهر مورد بررسی قرار گرفت.
هاشمی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک شهری اظهار کرد: طرح جامع ترافیکی باید با همکاری پلیس راهور، شهرداری و دستگاههای اجرایی مرتبط، با در نظر گرفتن مسیرهای پرتردد و افق پنجساله تدوین شود.
وی افزود: این طرح باید ظرفیتهای شهرستان در ایام اربعین، حضور راهیان نور و مسافران نوروزی را مدنظر قرار دهد و گزارش آن ظرف یک ماه آینده به فرمانداری ارائه شود.
فرماندار خرمشهر با بیان اینکه ترافیک صرفاً یک مسئله عمرانی نیست، تصریح کرد: مدیریت ترافیک با کیفیت زندگی مردم، توسعه شهرستان و سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
وی بر ضرورت آموزش و فرهنگسازی برای بهبود عبور و مرور تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست با هماهنگی و جدیت، مصوبات شورای ترافیک را اجرایی کنند.
هاشمی همچنین نصب تجهیزات کنترل ترافیکی، سامانه پایش تصویری، تابلوهای راهنمایی، بهسازی مسیرها و احداث پارکینگ را از الزامات کاهش بار ترافیکی دانست و خواستار همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی شد.
وی با اشاره به بازگشایی مدارس، بر تدوین طرح ویژهای برای تسهیل عبور و مرور دانشآموزان و رفع نقاط حادثهخیز با همکاری پلیس راهور و شهرداری تأکید کرد.