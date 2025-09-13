خبرگزاری کار ایران
بازنگری طرح جامع ترافیک خرمشهر در دستور کار قرار دارد

بازنگری طرح جامع ترافیک خرمشهر در دستور کار قرار دارد
فرماندار خرمشهر بر لزوم تدوین طرح جامع ترافیکی با افق پنج‌ساله برای مدیریت ترافیک شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جلسه شورای ترافیک شهرستان خرمشهر سه‌شنبه با حضور شاهین هاشمی، فرماندار ویژه و اعضای این شورا برگزار شد.

در این نشست، بازنگری و تدوین طرح جامع ترافیکی با هدف رفع مشکلات ترافیکی شهر مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک شهری اظهار کرد: طرح جامع ترافیکی باید با همکاری پلیس راهور، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با در نظر گرفتن مسیرهای پرتردد و افق پنج‌ساله تدوین شود.

وی افزود: این طرح باید ظرفیت‌های شهرستان در ایام اربعین، حضور راهیان نور و مسافران نوروزی را مدنظر قرار دهد و گزارش آن ظرف یک ماه آینده به فرمانداری ارائه شود.

فرماندار خرمشهر با بیان اینکه ترافیک صرفاً یک مسئله عمرانی نیست، تصریح کرد: مدیریت ترافیک با کیفیت زندگی مردم، توسعه شهرستان و سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارد.

وی بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی برای بهبود عبور و مرور تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست با هماهنگی و جدیت، مصوبات شورای ترافیک را اجرایی کنند.

هاشمی همچنین نصب تجهیزات کنترل ترافیکی، سامانه پایش تصویری، تابلوهای راهنمایی، بهسازی مسیرها و احداث پارکینگ را از الزامات کاهش بار ترافیکی دانست و خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی شد.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس، بر تدوین طرح ویژه‌ای برای تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان و رفع نقاط حادثه‌خیز با همکاری پلیس راهور و شهرداری تأکید کرد.

 

