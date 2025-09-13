تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای بنادر سه گانه آبادان تصویب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیامک علی‌شاپور ده‌شیخی امروز از تصویب تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده توسط سازمان توسعه تجارت خبر داد.

او اظهار کرد: نشست مشترکی به دعوت سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور جلیل مختار نماینده محترم مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تصمیم های خوبی برای بازرگانان و تجار شهرستان اتخاذ شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در تشریح مصوبه های این نشست، گفت: در گام نخست، تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی به بندر اروندکنار اختصاص داده شد که می‌تواند نقش مهمی در رشد مبادله های تجاری این بندر ایفاء کند.

علی‌شاپور ده‌شیخی افزود: در مصوبه دوم، فهرست کالاهای مشمول تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی در بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده افزایش یافت و کالاهایی همچون لاستیک خودرو و انواع پیچ و مهره نیز در این لیست قرار گرفتند.

او ادامه داد: افزایش تخفیف های سود بازرگانی تا ۲۵ درصد برای بندر آبادان و یکسان‌ سازی آن با بندر خرمشهر نیز به تصویب رسید که گامی مؤثر در ایجاد توازن و رقابت‌پذیری بنادر استان محسوب می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی آبادان بیان کرد: بند پایانی این بسته حمایتی برای بررسی و تصویب نهایی به هیات وزیران ارجاع شده و در صورت تأیید، زمینه رونق هر چه بیشتر اقتصاد منطقه فراهم خواهد شد.

علی‌شاپور ده‌شیخی در پایان اضافه کرد: این مصوبه ها، گامی عملی برای کاهش هزینه‌های واردات و افزایش توان رقابتی بنادر جنوبی کشور است که می‌تواند به توسعه صادرات، رونق بازرگانی مرزی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه بینجامد.